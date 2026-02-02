Chevrolet Trax 2026: así probamos el SUV más barato de Chevy

Probamos el Chevrolet Trax LT 2026, un SUV subcompacto pensado principalmente para el uso urbano, que llega únicamente con tracción delantera y un motor pequeño de tres cilindros 1.2 litros turbo. Este propulsor, de bloque de aluminio, entrega 137 caballos de potencia y 162 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades.

Dentro de la gama de SUV pequeños de Chevrolet, el Trax comparte segmento con el Trailblazer, aunque este último ofrece una propuesta un poco más orientada al concepto SUV. El Trax, en cambio, apuesta por la practicidad en ciudad, con dimensiones compactas: 4.5 metros de largo, 1.82 metros de ancho y 1.56 metros de alto, además de una distancia entre ejes de 2.7 metros y una altura libre al suelo de 7.3 pulgadas.

En el exterior destaca su parrilla en negro con detalles cromados y el clásico corbatín de Chevrolet en el centro. Las luces delanteras son LED, al igual que las luces diurnas, y monta rines de 17 pulgadas con neumáticos de 225 mm de ancho. En la parte trasera incorpora sensores de estacionamiento, cámara de reversa y un portón manual.

El interior es sencillo pero funcional. Los asientos son de tela con detalles en vinilo, ambos con ajustes manuales. Integra una pantalla central de 11 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 8 pulgadas. Incluye calefacción en los asientos delanteros y en el volante dentro del paquete de opciones.

En cuanto a tecnología de asistencia, el Trax puede equipar el paquete Driver Confidence, que añade monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento y control crucero adaptativo. Sin embargo, el sistema de mantenimiento de carril cumple más una función de advertencia que de asistencia activa, ya que no centra el vehículo dentro del carril.

El precio base del Trax LT arranca en $23,100 dólares. La unidad probada, con pintura metálica, paquetes opcionales y costos de destino, alcanza los $26,320 dólares, posicionándose como una de las opciones más accesibles del segmento. Incluye garantía de 3 años o 36,000 millas y 5 años o 60,000 millas para el motor.

