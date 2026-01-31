¿Qué pick-up puedes comprar en 2026? Guía por categorías

Elegir una pick-up en 2026 ya no es solo una cuestión de potencia o diseño. El tamaño se ha convertido en el primer filtro real para tomar una buena decisión: determina cuánto gastarás, cuánto consumirás, dónde podrás estacionar y qué tipo de trabajo o estilo de vida podrás cubrir sin limitaciones.

El mercado actual ofrece desde camionetas compactas pensadas para la ciudad hasta auténticos gigantes capaces de remolcar casas rodantes, maquinaria pesada o embarcaciones de gran tamaño.

Entre ambos extremos aparecen opciones medianas muy equilibradas y una nueva generación de pick-ups eléctricas que apuntan a redefinir el concepto tradicional del segmento.

Pick-up compacta: Ford Maverick

La Ford Maverick se ha consolidado como la referencia entre las camionetas compactas. No intenta competir con los grandes monstruos del segmento, sino ofrecer una herramienta práctica, eficiente y accesible para el uso diario.

Su principal atractivo es el tren motriz híbrido de serie, una rareza en este tipo de vehículos. Esto se traduce en consumos bajos para su categoría y en costos de operación muy contenidos, algo especialmente valorado por quienes usan la pick-up como vehículo principal y no solo como herramienta de trabajo ocasional.

En ciudad se mueve con facilidad, se estaciona sin drama y mantiene un nivel de confort comparable al de un SUV compacto. Fuera del asfalto, cumple con solvencia en caminos de tierra y tareas ligeras, aunque no pretende ser una todoterreno extrema.

Precio inicial: $25,400 dólares.

Pick-up mediana: Toyota Tacoma

En el tamaño intermedio, la Toyota Tacoma sigue siendo una de las opciones más completas del mercado. Su reputación de durabilidad no es casual: flotas, trabajadores independientes y aficionados al off-road la eligen desde hace años por su resistencia mecánica.

Para 2026, la Tacoma mantiene una amplia gama de configuraciones, desde versiones básicas enfocadas en el trabajo hasta variantes con equipamiento elevado y paquetes especializados para conducción fuera de carretera.

Su equilibrio es su mayor fortaleza: no resulta torpe en entornos urbanos, pero tampoco se queda corta cuando se trata de cargar herramientas, remolcar equipos o aventurarse por rutas exigentes.

Además, conserva un valor de reventa elevado, un detalle importante para quienes cambian de vehículo cada pocos años.

Precio inicial: $31,600 dólares.

Pick-up de tamaño completo: Ram 1500

Cuando el espacio, el confort y la potencia son prioridades absolutas, la Ram 1500 aparece como una de las propuestas más refinadas del segmento grande.

Este modelo combina una cabina amplia con materiales de alta calidad, sistemas avanzados de asistencia al conductor y una gama de motores que incluye los modernos propulsores Hurricane de seis cilindros en línea, diseñados para ofrecer altos niveles de potencia con mayor eficiencia.

La Ram 1500 destaca especialmente en viajes largos, donde su suspensión y aislamiento acústico marcan la diferencia frente a rivales más rústicos. Al mismo tiempo, mantiene cifras sólidas de capacidad de carga y remolque, lo que la convierte en una pick-up apta tanto para el trabajo pesado como para el uso familiar.

Precio inicial: $42,270 dólares.

Pick-up eléctrica: Rivian R1S

La electrificación también llegó al mundo de las pick-ups, y Rivian se ha posicionado como uno de los actores más ambiciosos. Aunque la R1S es técnicamente un SUV, comparte plataforma, tecnología y filosofía con la pick-up R1T, y representa el enfoque eléctrico más avanzado del segmento.

Con varios motores eléctricos, ofrece tracción integral permanente, aceleraciones contundentes y un par motor inmediato que resulta ideal para remolque y conducción off-road.

Su autonomía es uno de sus puntos fuertes, junto con un interior cargado de pantallas, asistentes de conducción y soluciones de almacenamiento creativas, como compartimentos ocultos y túneles transversales para herramientas o equipaje largo.

El silencio de marcha y la ausencia de vibraciones redefinen la experiencia clásica de una camioneta.

Precio inicial: $75,900 dólares.

Capacidad de remolque: Ford Super Duty F-Series

Para quienes viven del arrastre de grandes cargas, la respuesta sigue siendo clara: la familia Ford Super Duty.

Diseñadas específicamente para trabajo extremo, estas pick-ups están pensadas para remolcar remolques industriales, maquinaria pesada y equipos de gran tonelaje sin comprometer estabilidad ni seguridad.

Incorporan tecnologías especializadas como Pro Trailer Backup Assist y sistemas avanzados de control de balanceo, que facilitan maniobras complejas incluso para conductores con poca experiencia en remolque.

Su estructura reforzada y opciones de motores de alto torque convierten a la Super Duty en una herramienta profesional más que en un simple vehículo de uso personal.

Precio inicial: $43,300 dólares.

Elegir por tamaño, no solo por marca

El tamaño de una pick-up define su personalidad: compacta para el día a día, mediana para un uso mixto, grande para máximo confort o trabajo pesado, eléctrica para quienes priorizan tecnología y bajas emisiones.

En 2026, la oferta es más amplia y especializada que nunca. No existe una opción universalmente perfecta, pero sí una ideal para cada tipo de conductor.

La clave está en identificar primero qué necesitas mover, cuánto espacio requieres, dónde vas a conducir y cuánto estás dispuesto a gastar. A partir de ahí, el mercado ofrece alternativas sólidas en cada categoría.

