Genesis retira miles de modelos por falla digital crítica

La sofisticación tecnológica se ha convertido en uno de los pilares de las marcas premium, pero también en una nueva fuente de vulnerabilidad.

Genesis, la división de lujo del Grupo Hyundai, enfrenta ahora uno de los episodios más delicados de su historia reciente tras ordenar el retiro preventivo de casi 84,000 vehículos en Estados Unidos por una falla que afecta directamente a la información que recibe el conductor al volante.

El problema no está en el motor, la suspensión o los frenos, sino en el cerebro digital que gobierna el tablero y el sistema multimedia. Bajo ciertas condiciones, ambas pantallas pueden apagarse por completo durante varios segundos mientras el vehículo está en movimiento, dejando al conductor momentáneamente sin datos esenciales para una conducción segura.

Aunque hasta ahora no se han reportado accidentes ni lesiones relacionadas con este defecto, las autoridades federales consideraron que el riesgo potencial era suficiente para exigir una intervención inmediata.

Los modelos involucrados en el retiro

De acuerdo con los documentos entregados por Hyundai Motor Company y Genesis a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el retiro afecta a un total de 83,877 unidades correspondientes a los años modelo 2025 y 2026.

Los vehículos involucrados son:

Genesis G80.

Genesis G80 Electrified.

Genesis GV60.

Genesis GV70.

Genesis GV70 Electrified.

Genesis GV80.

Todos ellos se encuentran actualmente en circulación dentro del mercado estadounidense.

Se trata, en su mayoría, de modelos recientes, equipados con los sistemas digitales más avanzados de la marca, lo que explica por qué el problema no fue detectado en generaciones anteriores.

Una pantalla negra en plena conducción

La investigación técnica reveló que el fallo no se manifiesta como un simple congelamiento o retraso del sistema. En determinados escenarios, tanto el panel de instrumentos digital como la pantalla central de audio, video y navegación pueden reiniciarse de forma inesperada.

Cuando esto ocurre, ambas quedan completamente apagadas durante un lapso de entre 5 y 10 segundos. Durante ese tiempo, el conductor pierde acceso a:

Velocidad del vehículo.

Nivel de combustible o carga.

Temperatura del motor o batería.

Advertencias de seguridad.

Indicadores del sistema ADAS.

Esta situación representa una distracción considerable y un vacío de información crítica, lo que constituye una violación directa de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados Nº 101 (FMVSS 101), que regula la visibilidad y funcionamiento de los instrumentos obligatorios.

El origen técnico del fallo

El problema fue identificado tras una investigación conjunta entre Hyundai Motor Company, Genesis y su proveedor tecnológico, utilizando como vehículo de análisis un Genesis GV70 modelo 2026.

El origen se localizó en el software del sistema AVN (Audio/Video/Navegación), concretamente en el módulo que gestiona los datos de la radio HD.

Según el informe técnico entregado a la NHTSA, el error se produce porque: “Los datos de radio HD y analógicos pueden escribirse simultáneamente en la misma ubicación de memoria. Esto ocurre por rutinas de software superpuestas, lo que genera un error de sobreescritura. Como resultado, el sistema pierde la señal de salida hacia el panel de instrumentos y la pantalla central”.

Esta colisión de datos provoca que el sistema entre en un ciclo de reinicio automático, apagando ambas pantallas.

Entre el 26 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026, Hyundai recibió 237 reportes formales de clientes en Estados Unidos describiendo exactamente este comportamiento, cifra que terminó de convencer a la compañía y a las autoridades de activar el retiro obligatorio.

¿Qué deben hacer los propietarios afectados?

Mientras se despliega la solución definitiva, Genesis recomendó a los conductores desactivar manualmente la función de radio HD como medida temporal para reducir el riesgo de reinicio del sistema.

La marca confirmó que la reparación será completamente gratuita, incluso en vehículos que ya no cuenten con garantía vigente.

El procedimiento consistirá en una actualización del software AVN, que se realizará de dos maneras:

En concesionarios oficiales Genesis.

Mediante actualización inalámbrica (OTA) para los usuarios inscritos en Genesis Connected Services.

Además, la compañía reembolsará cualquier gasto previo que los propietarios hayan asumido para reparar este problema, conforme al plan aprobado por la NHTSA el 22 de febrero de 2024.

El software corregido ya comenzó a instalarse en los vehículos de producción entre el 26 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025, por lo que las unidades fabricadas después de esas fechas no presentan el defecto.

Genesis enviará notificaciones por correo certificado a todos los propietarios registrados, con instrucciones detalladas sobre cómo proceder.

Adicionalmente, cualquier conductor puede comprobar si su vehículo está afectado ingresando el número VIN en el sitio web oficial de la NHTSA.

