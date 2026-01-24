Este fue el auto más robado en EE.UU. durante todo 2025

La seguridad automotriz se ha convertido en una preocupación cotidiana para millones de conductores en Estados Unidos. Alarmas, cámaras, rastreadores GPS y aplicaciones móviles ya forman parte del equipamiento habitual de muchos propietarios, pero ni siquiera eso ha logrado frenar una tendencia inquietante: el aumento sostenido del robo de vehículos en varias regiones del país.

En medio de este escenario, un nombre aparece con insistencia en los reportes oficiales y en los registros de las aseguradoras. No se trata de un deportivo exclusivo ni de un SUV de lujo, sino de un sedán común, accesible y ampliamente distribuido. El Hyundai Elantra fue el automóvil más robado en Estados Unidos durante 2025, según los datos recopilados por la Oficina Nacional de Delitos de Seguros (NICB).

El resultado sorprende por tratarse de un modelo familiar, pensado para el uso diario, pero al mismo tiempo expone cómo ciertas decisiones técnicas pueden convertir a un vehículo en un blanco recurrente para el crimen organizado y los robos oportunistas.

Un modelo popular con una falla crítica

El Hyundai Elantra es uno de los automóviles más vendidos de su segmento desde hace más de una década. Su bajo consumo, mantenimiento razonable y precio competitivo lo han hecho especialmente atractivo para estudiantes, familias jóvenes y conductores urbanos.

Sin embargo, los modelos fabricados entre 2011 y 2021 comparten una debilidad clave: no incorporan inmovilizador electrónico de motor de serie. Este sistema impide que el vehículo arranque si no detecta la llave original o un chip autorizado, y se ha convertido en un estándar de seguridad en la mayoría de los mercados desarrollados.

La ausencia de este componente facilitó que los ladrones desarrollaran métodos extremadamente simples para poner el auto en marcha. Con herramientas básicas y en cuestión de segundos, muchos delincuentes pueden forzar el sistema de encendido sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

A este problema se sumó un fenómeno inesperado: la viralización de tutoriales en redes sociales que mostraban paso a paso cómo robar estos vehículos. Miles de videos circularon en plataformas digitales, multiplicando el número de intentos de robo en ciudades grandes y medianas.

Las cifras que explican la magnitud del problema

El caso del Elantra no puede analizarse de forma aislada. El robo de autos se ha transformado en una actividad criminal altamente rentable en Estados Unidos.

Solo en 2024 se reportaron más de 850,000 vehículos robados en todo el país, lo que equivale a un auto sustraído cada 37 segundos. En 2025, la tendencia se mantuvo elevada, con especial impacto en estados del medio oeste y la costa este.

Los delincuentes no solo buscan vender el vehículo completo. En muchos casos, los automóviles son desmantelados en cuestión de horas para comercializar piezas como motores, transmisiones, módulos electrónicos o sistemas multimedia. El mercado negro de repuestos mueve millones de dólares al año y opera con estructuras organizadas.

El Hyundai Elantra, por su alta presencia en calles y estacionamientos, se convirtió en un objetivo ideal: fácil de encontrar, relativamente fácil de robar y sencillo de revender por partes.

Otros vehículos que también lideran los robos

Aunque el Elantra encabeza el ranking general, no es el único modelo perseguido por los ladrones en 2025. La lista incluye tanto sedanes como camionetas de gran tamaño.

Entre los más robados aparecen:

Hyundai Sonata, el más sustraído en Kentucky, afectado por la misma falta de inmovilizadores en versiones antiguas.

Kia Soul, líder en Hawái, con un patrón de vulnerabilidad similar.

Chevrolet Silverado 1500, muy robada en Texas, California y al menos otros siete estados, especialmente en zonas rurales.

Ford F-150, la pick-up más vendida del país y la más robada en seis estados.

Las camionetas pickup son especialmente atractivas para las bandas criminales porque sus piezas tienen alta demanda y su estructura permite un desmantelamiento rápido. En regiones cercanas a la frontera, muchas terminan exportadas ilegalmente o vendidas por componentes.

¿Por qué ciertos autos se convierten en blancos frecuentes?

El patrón se repite año tras año. Los autos más robados suelen cumplir al menos dos condiciones: debilidades técnicas conocidas y una enorme presencia en el parque automotor.

Cuando un modelo se vende por millones de unidades, resulta estadísticamente más probable encontrarlo estacionado en la calle o en zonas con poca vigilancia. Si además carece de sistemas modernos de protección, se transforma en una oportunidad casi perfecta para los delincuentes.

La difusión masiva de métodos de robo en internet aceleró el problema. Lo que antes requería experiencia o contactos, hoy puede aprenderse en minutos con un teléfono móvil. Esto ha reducido la barrera de entrada al delito y ha multiplicado los robos cometidos por grupos pequeños o incluso por individuos aislados.

Cómo reducir el riesgo de robo

Aunque ningún método es infalible, los especialistas recomiendan varias acciones para disminuir significativamente la probabilidad de perder un vehículo:

Instalar bloqueadores físicos de volante o pedal.

Incorporar alarmas independientes o sistemas de rastreo GPS.

Mantener actualizado el software del vehículo cuando el fabricante ofrece parches de seguridad.

Estacionar en garajes cerrados o zonas bien iluminadas.

Evitar dejar documentos u objetos visibles dentro del auto.

En algunos casos, los fabricantes han ofrecido actualizaciones o kits de seguridad para modelos vulnerables, aunque muchos propietarios todavía no los han instalado.

