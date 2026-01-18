Autos prohibidos que por fin llegarán a EE.UU. en 2026

Para muchos fanáticos estadounidenses, el calendario no se mide solo en años, sino en modelos. Cada enero trae consigo una nueva lista de autos “liberados”, vehículos que por fin cumplen con la antigüedad mínima para cruzar fronteras sin restricciones técnicas imposibles de asumir.

En 2026, ese fenómeno se repetirá con una camada especialmente atractiva. Los modelos fabricados en 2001 pasarán a estar legalmente habilitados para importación bajo la normativa federal, lo que significa que verdaderas leyendas del automovilismo europeo y japonés podrán matricularse sin modificaciones extremas ni procesos interminables.

No se trata únicamente de nostalgia. Muchos de estos vehículos ofrecen diseños irrepetibles, motores que ya no existen y sensaciones de conducción que la industria moderna, dominada por la electrificación y la asistencia electrónica, ha dejado atrás.

¿Por qué existe la regla de los 25 años?

Estados Unidos aplica desde hace décadas la llamada 25-Year Import Rule, regulada por el Departamento de Transporte (DOT) y supervisada por la NHTSA.

Esta normativa permite importar vehículos con al menos 25 años desde su fecha exacta de fabricación, aunque nunca hayan sido homologados para el mercado estadounidense.

Las razones son principalmente técnicas y legales:

No necesitan cumplir los estándares modernos de seguridad (FMVSS).

No están obligados a incorporar airbags actuales ni sistemas de protección recientes.

En emisiones, los autos de 21 a 24 años todavía deben cumplir normas de la EPA, pero a los 25 años pueden quedar exentos mediante el formulario 3520-1 (código “E”).

Es obligatorio presentar los formularios HS-7 (NHTSA) y 3520-1 (EPA) ante la aduana.

En la práctica, esto convierte a 2026 en el año en que los autos fabricados en 2001 quedan completamente desbloqueados.

Deportivos japoneses que concentran todas las miradas

Entre los modelos más esperados destacan varios japoneses que construyeron su leyenda fuera del mercado estadounidense.

Uno de los más codiciados es el Mitsubishi Lancer Evolution VII Tommi Mäkinen Edition, heredero directo del programa de rally de la marca. Su motor 2.0 turbo entrega 276 caballos de fuerza y 282 lb-ft de torque, acompañado de tracción integral permanente.

Hoy en día, los ejemplares en buen estado ya se negocian fácilmente por más de $120,000 dólares, y algunos superan los $150,000 dólares en subastas especializadas.

Otro clásico absoluto es el Subaru Impreza WRX STI 2001, perteneciente a la segunda generación. Sus faros redondos, llantas doradas y tracción total lo convirtieron en un icono cultural. Con 276 caballos de fuerza y caja manual de seis marchas, sigue siendo uno de los deportivos más buscados para importación.

Tampoco pasa desapercibido el Mazda RX-7 Serie 8, uno de los últimos con motor rotativo biturbo. Exclusivo del mercado japonés, ofrece entre 252 y 276 caballos de fuerza según versión. Actualmente, unidades bien conservadas rondan los $70,000 dólares y las versiones más raras superan los $100,000 dólares.

A esta lista se suma el peculiar Honda Accord Type R europeo, una berlina deportiva ligera con motor 2.2 litros de 220 caballos y chasis afinado para conducción agresiva. Una rareza que pocos estadounidenses han podido ver en persona.

Rarezas europeas que nunca llegaron a EE.UU.

Europa también aporta piezas únicas al catálogo de 2026. Uno de los casos más extremos es el Renault Clio V6, un compacto con motor central de 3.0 litros y 227 caballos de fuerza. Fue concebido casi como un auto de competición homologado para calle y jamás se vendió oficialmente fuera del continente europeo. Hoy sus precios parten de unos $90,000 dólares y siguen en ascenso.

Más práctico, pero igualmente exclusivo, es el monovolumen europeo con motor V6 que destacó por su enorme espacio interior, ventanales panorámicos y puertas de gran tamaño. Aunque no era rápido, con sus 210 caballos ofrecía una combinación extraña de comodidad familiar y carácter premium, algo casi inexistente en el mercado estadounidense de principios de siglo.

Otro candidato muy atractivo es el BMW M3 E46 Long Term 2001, una versión especial nunca comercializada en Estados Unidos. Equipaba el legendario seis cilindros 3.2 litros de 333 caballos de fuerza y es considerado por muchos como el equilibrio perfecto entre deportividad, confort y fiabilidad dentro de la saga M.

Los ejemplares bien documentados ya superan los $80,000 dólares y las unidades con bajo kilometraje alcanzan cifras cercanas a $120,000 dólares.

Clásicos ligeros para puristas

Pero no todo es potencia bruta. El Lotus Elise Series 2, con motor Rover 1.8 de 120 caballos, representa la filosofía opuesta: ligereza extrema, dirección pura y conducción sin filtros. Con menos de 800 kg de peso, ofrece sensaciones imposibles de replicar en deportivos modernos.

Actualmente puede encontrarse desde $45,000 dólares, aunque versiones especiales superan los $65,000 dólares.

También figura el Porsche Boxster 986 de 2001, equipado con el motor 3.2 litros de 250 caballos en su variante más potente. No fue el Porsche más radical, pero sí uno de los más equilibrados para disfrutar en carretera abierta. Hoy se mueve entre $35,000 y $60,000 dólares según estado y kilometraje.

Importadores especializados, casas de subastas y concesionarios japoneses y europeos ya están anticipando un aumento en la demanda durante 2025 para asegurar unidades antes del “desbloqueo” oficial.

