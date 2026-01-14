Toyota y Lexus marcan récord de ventas en EE.UU.

El mercado automovilístico estadounidense vivió un año histórico en 2025 gracias al desempeño sobresaliente de Toyota y Lexus. Ambas marcas japonesas consolidaron su liderazgo con cifras récord, impulsadas por una estrategia centrada en la electrificación y la confiabilidad de sus modelos.

Este éxito no solo refleja la preferencia del consumidor por vehículos híbridos y enchufables, sino que también marca un punto de inflexión en la competencia frente a Tesla y otras marcas de eléctricos.

La división Toyota Motor North America reportó ventas totales de 2,51 millones de unidades durante 2025, lo que representa un aumento del 8% en comparación con 2024. De este total, los vehículos electrificados representaron el 47%, equivalentes a 1,18 millones de unidades, con un crecimiento interanual del 17,6%.

Toyota sigue dominando con híbridos y enchufables

Toyota reforzó su posición como líder absoluto en EE.UU., con 2,14 millones de vehículos vendidos, un incremento del 8,1% respecto al año anterior. Esta cifra marca su cuarto mejor año histórico y el nivel más alto desde 2017.

Casi la mitad de estas ventas, 1,05 millones de unidades, correspondieron a modelos electrificados, que crecieron un 19% interanual.

El éxito de Toyota refleja una estrategia clara: ofrecer opciones híbridas y enchufables eficientes y confiables que satisfacen la creciente demanda del consumidor por movilidad sostenible sin comprometer el rendimiento ni la calidad. La marca ha logrado posicionarse como referente de confianza y durabilidad en el mercado estadounidense.

Lexus alcanza su mejor año histórico

Por su parte, Lexus celebró un año sin precedentes en ventas, con 370,260 vehículos entregados, un 7,1% más que en 2024. Los modelos electrificados representaron el 35,6% del total, equivalentes a 131,851 unidades, un 7,2% más y la cifra más alta registrada para la división de lujo.

Este desempeño refuerza la estrategia de Lexus de combinar lujo premium con tecnología sostenible, captando a un público que busca innovación ecológica sin renunciar al confort ni al rendimiento.

Los híbridos insignia de la marca han sido clave para dominar el segmento de alta gama y consolidar la reputación de Lexus como pionera en lujo electrificado.

Inversiones millonarias que fortalecen la producción local

Toyota también ha invertido de manera significativa en Estados Unidos para garantizar su liderazgo a largo plazo. En 2025, inauguró su primera planta de baterías en Carolina del Norte con una inversión de casi 14,000 millones de dólares, generando hasta 5,100 empleos locales.

Además, destinó 912 millones de dólares a la modernización de cinco plantas de fabricación, creando 252 nuevos puestos de trabajo, como parte de un plan mayor de 10,000 millones de dólares en cinco años.

Esas acciones no solo aumentan la capacidad de producción, sino que fortalecen la cadena de suministro para vehículos electrificados, consolidando a Toyota como un pilar económico en la región.

Tesla y la competencia eléctrica bajo presión

Mientras Toyota y Lexus celebran, Tesla enfrentó un año desafiante con ventas trimestrales por debajo de lo esperado: 418,227 unidades en el último cuarto de 2025, sumando 1,64 millones en todo el año. BYD, en cambio, superó a Tesla con 2,26 millones de unidades vendidas en el mismo período.

Factores como la eliminación del crédito fiscal de 7,500 dólares para vehículos eléctricos, la creciente competencia china y europea, y dificultades en mercados clave, han limitado a la compañía de Elon Musk.

Analistas prevén que la demanda de eléctricos en EE.UU. se estabilice gradualmente, favoreciendo a marcas con portafolios híbridos consolidados como Toyota.

Perspectivas para 2026

Estos resultados históricos redefinen el panorama automovilístico estadounidense, donde la combinación de fiabilidad y opciones electrificadas de Toyota y Lexus gana terreno frente a competidores. Andrew Gilleland, vicepresidente de operaciones de Toyota en Norteamérica, destacó: “La respuesta entusiasta de los clientes ante opciones asequibles y diversas demuestra que nuestra estrategia de electrificación y producción local está funcionando”.

Para 2026, se espera que la tendencia continúe con un mayor énfasis en producción local y sostenibilidad. Toyota parece tener la fórmula ganadora.

