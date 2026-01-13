El SUV de Sony y Honda que podría fracasar ante Tesla

Entrar al negocio de los vehículos eléctricos ya no es solo una cuestión de inversión o prestigio tecnológico. En 2026, competir en este sector implica ofrecer cifras sólidas, una red de carga eficiente y productos capaces de igualar o superar estándares cada vez más exigentes. Sony y Honda, dos nombres de enorme peso en sus respectivas industrias, están a punto de comprobarlo en carne propia.

Lee también: Ford quiere romper el mercado con un EV de $30,000

Ambas compañías decidieron unir fuerzas bajo la marca Afeela con el objetivo de desarrollar una nueva generación de vehículos eléctricos centrados en el software, la conectividad y el entretenimiento digital. Sin embargo, la expectativa inicial empieza a diluirse.

Puedes leer: Toyota sí vende autos eléctricos y las cifras lo prueban

El primer modelo, la berlina AFEELA 1 EV, ya genera dudas por su planteamiento técnico, y su segundo proyecto —un SUV eléctrico destinado a competir directamente con el Tesla Model Y— podría enfrentar un escenario aún más complejo.

El prototipo fue presentado de forma discreta durante el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, dejando más preguntas que respuestas. Aunque el vehículo aún no tiene nombre definitivo, la propia empresa confirmó que llegará al mercado norteamericano en 2028 y que ofrecerá mayor espacio interior que la berlina actual.

El precedente que no entusiasma

El problema principal no es el diseño ni el equipamiento tecnológico, áreas donde Sony tiene amplia experiencia. La verdadera preocupación se encuentra en el apartado mecánico.

El AFEELA 1 EV, cuya producción ya se inició en Ohio y cuya comercialización comenzará en California, fue anunciado con una autonomía aproximada de 300 millas, es decir, unos 482 km. Posteriormente, otras fuentes han situado su alcance máximo cerca de los 490 km. Una cifra correcta hace algunos años, pero claramente limitada frente a los estándares actuales del segmento premium.

Para ponerlo en contexto, rivales directos como el Tesla Model S alcanzan hasta 660 km de autonomía, mientras que propuestas más recientes como el Lucid Air superan holgadamente los 800 km en condiciones reales.

El AFEELA 1 EV. Crédito: AFEELA. Crédito: Cortesía

A esto se suma otro dato que preocupa aún más: su potencia máxima de carga rápida, limitada a 150 kW. En un mercado donde algunos modelos chinos ya superan los 400 kW y donde incluso la red de Superchargers de Tesla alcanza los 400 kW, esta cifra luce conservadora, cuando no directamente insuficiente para un vehículo que llegará plenamente al mercado en 2026.

Un SUV que podría heredar los mismos problemas

Medios especializados en Estados Unidos y Europa coinciden en que el futuro SUV eléctrico de Afeela utilizaría la misma plataforma técnica que la berlina. De confirmarse, esto implicaría repetir tanto su sistema de propulsión como su arquitectura eléctrica.

Y ahí es donde surgen los temores. Un SUV es, por definición, más pesado, menos eficiente aerodinámicamente y más exigente en consumo energético. Si mantiene la misma batería y el mismo sistema de carga, su autonomía real podría ser incluso inferior a la del AFEELA 1 EV, quedando claramente por debajo de competidores directos como el Tesla Model Y, el Hyundai Ioniq 5 o el Kia EV6.

Además, el segmento de los SUV eléctricos medianos es uno de los más saturados y competitivos del mundo. Tesla domina buena parte del mercado, mientras que marcas tradicionales y nuevos actores chinos presionan con modelos más baratos, más rápidos de cargar y con mayores autonomías.

Tecnología sin ventajas decisivas

Sony y Honda han dejado claro que su enfoque se basa en la integración digital. El interior del SUV, a juzgar por las pocas imágenes oficiales, seguirá el mismo patrón del AFEELA 1: grandes pantallas horizontales a lo largo del tablero, múltiples sistemas de entretenimiento y una fuerte apuesta por la conducción asistida.

No obstante, este enfoque podría resultar insuficiente para seducir al comprador promedio de un SUV eléctrico, que prioriza autonomía, fiabilidad, tiempos de recarga y valor por dinero.

La ausencia de imágenes completas del habitáculo también ha generado inquietud. Analistas señalan que el diseño interior podría resultar demasiado experimental o poco práctico para familias, uno de los públicos clave de este tipo de vehículo.

Más del AFEELA 1 EV. Crédito: AFEELA. Crédito: Cortesía

El riesgo de llegar tarde

Otro factor determinante es el calendario. Aunque el prototipo se mostró en 2026, su comercialización está prevista recién para 2028.

Para entonces, se espera que el mercado cuente con baterías más eficientes, autonomías superiores a los 700 km como estándar y sistemas de carga ultrarrápida por encima de los 500 kW. Si Afeela no actualiza de forma significativa sus especificaciones, su SUV podría nacer tecnológicamente desfasado.

Paradójicamente, Tesla ya experimentó algo similar con el Cybertruck, un modelo que llegó tarde, con múltiples retrasos y prestaciones que no cumplieron del todo las expectativas iniciales, afectando su impacto comercial.

El fracaso de este SUV no solo afectaría a un modelo en particular, sino a toda la credibilidad de la sociedad entre Sony y Honda en el sector automotor.

Ambas compañías poseen recursos financieros, talento técnico y capacidad industrial. Sin embargo, el mercado de los autos eléctricos se ha vuelto implacable: ya no basta con lanzar un producto correcto, es necesario destacar con claridad.

Seguir leyendo:

EE.UU. se consolida como epicentro de los autos de lujo

Toyota reforzó su liderazgo con cifras récord en 2025

Tener auto en EE.UU. nunca fue tan caro como ahora