Toyota sí vende autos eléctricos y las cifras lo prueban

Decir que Toyota “no cree” en el coche eléctrico es una simplificación que no refleja la complejidad de su enfoque industrial.

A diferencia de otros fabricantes que apostaron todo a una transición inmediata hacia los eléctricos puros, la marca japonesa ha defendido durante años una estrategia basada en la diversificación tecnológica. Su filosofía es clara: producir el tipo de vehículo que el mercado necesita en cada momento, sin forzar una solución única para todos los países.

Esta postura le permitió consolidarse como líder mundial en sistemas híbridos, pero también la expuso a fuertes críticas en un contexto donde la electrificación total parecía inevitable. Aun así, Toyota cerró 2025 como el mayor fabricante de automóviles del mundo, demostrando que su enfoque conservador no ha sido un obstáculo para el éxito comercial.

El peso de los híbridos y el dominio global

Gran parte del liderazgo global de Toyota se explica por el enorme éxito de sus modelos híbridos. Estos vehículos, conocidos por su fiabilidad, bajo consumo y costos de mantenimiento contenidos, han conquistado mercados clave como Japón, Estados Unidos y Europa.

En países como España, Toyota fue la marca más vendida en 2025 gracias a modelos como Corolla, Yaris Cross y C-HR, todos con versiones híbridas altamente demandadas. Son vehículos con precios razonables, buena reputación mecánica y una experiencia de uso que sigue convenciendo a millones de conductores.

Sin embargo, el panorama cambia radicalmente cuando se mira hacia el mayor mercado automotriz del planeta: China.

China, el punto de inflexión eléctrico de Toyota

Toyota sabe que no puede ignorar el mercado chino, especialmente en un contexto donde los vehículos eléctricos dominan las tendencias de compra. Con su habitual pragmatismo, la marca japonesa decidió acelerar su ofensiva eléctrica en China de la mano del Grupo GAC, uno de los fabricantes locales más importantes.

Los resultados de esta alianza comenzaron a tomar forma en 2025. Aunque GAC reportó una caída del 8.98 % en su producción acumulada, hubo un dato que destacó claramente: el crecimiento sostenido de la división GAC Toyota en el segmento eléctrico.

Durante los 12 meses de 2025, esta división logró 756,000 unidades matriculadas, lo que representa un aumento del 2.44 %. Para ser el primer año completo de operación eléctrica conjunta, el resultado dejó un balance claramente positivo.

El bZ3X, el eléctrico que cambió el relato

El gran protagonista de este crecimiento fue el Toyota bZ3X, un SUV eléctrico lanzado en marzo de 2025 y desarrollado específicamente para el mercado chino. En solo unos meses, el modelo registró 83,025 unidades matriculadas, lo que equivale a aproximadamente 11 % del total de ventas eléctricas de GAC Toyota.

Este SUV se basa en la plataforma e-TNGA y ofrece hasta 610 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC. Pero uno de sus mayores atractivos es el precio: el bZ3X se comercializa en China por menos de $15,000 dólares, una cifra que explica en gran parte su éxito inmediato.

La respuesta del público fue contundente. Apenas una hora después de iniciar su comercialización, Toyota recibió 10,000 reservas, una señal clara de que su propuesta eléctrica conectó con las expectativas del consumidor chino.

Más modelos eléctricos y una posible producción local

El éxito del bZ3X no ha sido un caso aislado. Otros modelos eléctricos exclusivos para China, como el Toyota bZ5 y el Toyota bZ7, también han tenido una acogida positiva. Este desempeño ha llevado a Toyota a considerar un paso aún más ambicioso: abrir su primera fábrica de vehículos eléctricos en suelo chino.

Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de evaluación, reflejaría el compromiso de la marca con un mercado que no solo lidera la adopción del coche eléctrico, sino que también marca el ritmo de la industria global.

Mientras China concentra el mayor volumen, la estrategia eléctrica de Toyota también avanza en Europa. El 2026 será un año clave para la marca, con la llegada de nuevos modelos como el Toyota C-HR+ y el Toyota Urban Cruiser, ambos pensados para ampliar la oferta eléctrica en segmentos de alto volumen.

Estos lanzamientos buscan equilibrar la fuerte presencia de híbridos con una gama eléctrica más competitiva, adaptada a las regulaciones y preferencias del mercado europeo.

Las 756,000 unidades eléctricas vendidas en China no convierten a Toyota en el fabricante más agresivo del sector eléctrico, pero sí desmontan la idea de que la marca está ausente o rezagada.

