Ram 1500 TRX 2027: el V8 más salvaje, está de vuelta

Ram ha decidido devolver a escena a su pick-up más extrema justo cuando muchos daban por cerrada esa etapa.

Lee también: Autos híbridos y viajes largos en EE.UU.: lo que debes saber

La 1500 TRX regresa para el año modelo 2027 con el mismo planteamiento radical que la convirtió en un ícono: un V8 supercargado bajo el capó, cifras de potencia que superan los 700 hp y una configuración pensada para dominar tanto el asfalto como el off-road más salvaje.

Puedes leer: La Ram Power Wagon que por fin escucha a sus fanáticos

La TRX 2027 no solo vuelve, sino que lo hace reafirmando la filosofía que la convirtió en leyenda: potencia descomunal, ingeniería sin compromisos y una personalidad que no pide disculpas. Ram entendió que había un espacio claro para una pick-up extrema a gasolina, incluso en un contexto dominado por híbridos y eléctricos, y decidió ocuparlo nuevamente con su bestia indomable.

Un V8 que se niega a desaparecer

El corazón de la Ram 1500 TRX 2027 es el conocido motor HEMI V8 supercargado de 6.2 litros, una mecánica que ya es parte de la historia moderna del alto rendimiento estadounidense. En esta nueva entrega, el propulsor desarrolla 777 hp y 680 lb-pie de torque, cifras que la colocan nuevamente en la cima del segmento de pick-ups a gasolina de producción.

La potencia se gestiona a través de la transmisión automática TorqueFlite 8HP95 de ocho velocidades, optimizada para ofrecer cambios rápidos y precisos tanto en conducción deportiva como en uso cotidiano. Este conjunto se complementa con un sistema de tracción integral permanente y una caja de transferencia activa BorgWarner, con modos 4WD Auto, 4WD High y 4WD Low, lo que garantiza tracción constante en cualquier tipo de superficie.

Para alimentar el supercargador de doble tornillo de 2.4 litros, Ram ha desarrollado un sistema de admisión de aire de doble vía que capta aire frío desde la parrilla frontal y el capó funcional. Esta solución no solo mejora el rendimiento, sino que también asegura una entrega de potencia consistente incluso en condiciones extremas de temperatura y exigencia mecánica.

La Ram TRX 2027 de cerca. Crédito: Ram. Crédito: Cortesía

Ingeniería pensada para el off-road más radical

Más allá de su brutal potencia, la TRX siempre se ha definido por su capacidad todoterreno, y el modelo 2027 eleva aún más ese estándar. La suspensión delantera independiente ofrece 13 pulgadas de recorrido, mientras que el eje trasero Dana 60 con diferencial bloqueable electrónicamente alcanza 14 pulgadas de recorrido, cifras que la colocan en un nivel superior frente a la mayoría de sus rivales.

Los amortiguadores Bilstein Black Hawk e2 adaptativos de segunda generación permiten ajustar automáticamente la respuesta según el terreno y el estilo de conducción.

A esto se suma el sistema Ram Active Terrain Dynamics, que gestiona en tiempo real la tracción, la estabilidad y la amortiguación, incluso anticipando aterrizajes cuando la camioneta se encuentra en el aire durante conducción off-road a alta velocidad.

Las llantas de 35 pulgadas, montadas sobre rines de 18 pulgadas con opción beadlock, completan un conjunto preparado para enfrentar arena, lodo, rocas y cualquier escenario que se interponga en su camino.

Diseño exterior: agresividad sin filtros

Visualmente, la Ram 1500 TRX 2027 deja claro desde el primer vistazo que no es una pick-up convencional. Es dos pulgadas más alta y seis pulgadas más ancha que una Ram Rebel, con una carrocería ensanchada gracias a guardabarros compuestos que incrementan el ancho total en ocho pulgadas.

Elementos como la parrilla RAM con detalles en Flame Red, los faros LED oscurecidos, los ganchos de remolque delanteros y traseros en color rojo y la insignia TRX refuerzan su carácter agresivo. Cada línea y cada detalle están pensados para transmitir fuerza, velocidad y exclusividad.

Un interior de lujo extremo y tecnología avanzada

Si el exterior impone respeto, el interior sorprende por su nivel de refinamiento. La TRX 2027 combina cuero premium, gamuza, fibra de carbono real y acabados artesanales que elevan el concepto de lujo dentro de una pick-up de alto rendimiento.

La Ram TRX 2027 promete mucho poder. Crédito: Ram. Crédito: Cortesía

El equipamiento incluye asientos delanteros con calefacción, ventilación y función de masaje, asientos traseros reclinables con calefacción y ventilación, una pantalla táctil Uconnect 5 de 14.5 pulgadas, instrumentación digital de 12.3 pulgadas, Head-Up Display configurable, doble cargador inalámbrico y un sistema de audio Harman Kardon de 19 bocinas con 900 watts de potencia.

Por primera vez, la TRX incorpora de serie un sistema de asistencia activa de conducción manos libres L2+, convirtiéndose en la única pick-up todoterreno a gasolina de alto rendimiento que ofrece esta tecnología.

Bloodshot Night Edition: exclusividad llevada al límite

Para celebrar el regreso del modelo, Ram presenta la TRX Bloodshot Night Edition, una variante especial que lleva la estética y la exclusividad un paso más allá. Esta versión incorpora techo Blacktop pintado a mano, franja central Flame Red, gráficos laterales exclusivos, detalles en fibra de carbono con hilo rojo anodizado, insignias TRX específicas y rines beadlock con anillos de titanio.

Se trata de una edición pensada para quienes buscan diferenciarse aún más dentro de un modelo que ya es extremo por definición.

La Ram 1500 SRT TRX 2027 llegará a los concesionarios de Estados Unidos durante la segunda mitad de 2026. El precio inicial anunciado es de $99,995 dólares, a lo que se suma un cargo de destino de $2,595 dólares. La versión Bloodshot Night Edition se ubicará en un escalón superior, con un precio considerablemente más alto, aunque Ram aún no ha revelado la cifra definitiva.

Seguir leyendo:

Xiaomi apunta al millón de eléctricos en tiempo récord

El Mitsubishi Montero que promete volver a ser un 4×4 real

Volkswagen avanza con el ID.Polo y deja ver más detalles