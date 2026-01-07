Elon Musk lo tiene claro: el modelo más vendido de Tesla

Que el auto más vendido del mundo sea un SUV eléctrico no es un dato menor, y mucho menos cuando esa afirmación proviene directamente del máximo responsable de Tesla.

El pasado 30 de diciembre de 2025, Elon Musk publicó un mensaje en su cuenta personal de X que no tardó en generar titulares y debate dentro y fuera del sector automotor. El CEO de la marca estadounidense aseguró textualmente: “¡El Tesla Model Y es oficialmente el coche más vendido del mundo por tercer año consecutivo!”.

La declaración fue contundente, pero también escueta. Musk no acompañó su afirmación con cifras concretas, desglose por mercados ni referencias a organismos de ventas globales.

Aun así, el mensaje fue rápidamente amplificado cuando la cuenta oficial de Tesla reposteó la publicación añadiendo otra frase igual de rotunda: “El coche más vendido del mundo de cualquier tipo”.

Lo que sí sabemos: el precedente del Model Y

Más allá del anuncio de Musk, el Tesla Model Y cuenta con un historial reciente que respalda, al menos en parte, el optimismo del directivo.

En 2023, el SUV eléctrico logró un hito sin precedentes al convertirse en el vehículo más vendido del planeta, superando a referentes históricos del mercado global. Ese año cerró con 1,22 millones de matriculaciones, dejando atrás al Toyota RAV4, que alcanzó 1,08 millones de unidades.

La tendencia se mantuvo en 2024. Según los datos consolidados de ese ejercicio, el Model Y volvió a liderar el ranking mundial con 1,09 millones de unidades vendidas, superando por un margen mínimo al Toyota Corolla, que se quedó en 1,08 millones. No solo fue una victoria simbólica, sino también un golpe de autoridad para Tesla y para la movilidad eléctrica en general.

Estos dos años consecutivos colocaron al Model Y en una posición única dentro de la historia reciente del automóvil. Sin embargo, el salto de confirmar un tercer liderazgo consecutivo exige algo más que antecedentes favorables.

2025: el año que aún no tiene cifras oficiales

El punto clave del debate está en 2025. Aunque Tesla ha seguido mostrando buenos resultados en múltiples mercados, los datos globales definitivos todavía no están disponibles.

Tradicionalmente, las cifras consolidadas de ventas mundiales se publican con varios meses de retraso, por lo que no será hasta bien entrado 2026 cuando se conozca con precisión qué modelos encabezaron el ranking absoluto del año anterior.

Esto implica que, por ahora, la afirmación de Musk no puede confirmarse ni desmentirse de forma oficial. Decir que un coche es el más vendido del mundo supone competir no solo contra otros eléctricos, sino también contra modelos de combustión e híbridos con décadas de dominio, como el Toyota Corolla o el RAV4, que cuentan con una presencia masiva en mercados emergentes y tradicionales.

El impulso comercial del Model Y

Uno de los factores que podría haber inclinado la balanza a favor del SUV de Tesla en 2025 es la ampliación de su gama. La llegada de versiones más accesibles, como el Model Y Standard, permitió a la marca captar a un público más amplio, especialmente en regiones sensibles al precio pero cada vez más abiertas a la electrificación.

Además, el Model Y se beneficia de una plataforma ya madura, con mejoras constantes en eficiencia, software y capacidad productiva. La estrategia de fabricación global de Tesla, con plantas en Estados Unidos, China y Europa, ha permitido reducir cuellos de botella y responder con rapidez a la demanda en distintos mercados.

