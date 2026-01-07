Electrificación y cautela: la hoja de ruta de Hyundai

Lejos de los discursos triunfalistas, Hyundai ha optado por un mensaje realista al presentar sus previsiones para 2026. La compañía confía en mantener su volumen global de ventas en niveles similares a los del año anterior, con una ligera mejora que serviría para consolidar su posición entre los grandes fabricantes del mundo, más que para protagonizar una expansión agresiva.

Según sus estimaciones, Hyundai espera vender más de 4,15 millones de vehículos a nivel mundial durante 2026. Esta cifra supone un pequeño avance respecto a 2025, ejercicio que cerró con más de 4,13 millones de unidades comercializadas.

El balance refleja un comportamiento estable en un contexto en el que muchos fabricantes han tenido que ajustar a la baja sus expectativas debido a la desaceleración de la demanda y al endurecimiento de la competencia.

Desde la propia compañía reconocen que el entorno actual no es sencillo. Tensiones geopolíticas, inflación persistente en algunos mercados y una guerra de precios cada vez más intensa, especialmente en el terreno de los vehículos electrificados, configuran un escenario en el que conservar el volumen ya es, en sí mismo, un logro relevante.

El peso creciente de los mercados internacionales

Uno de los pilares de la estrategia de Hyundai para 2026 sigue siendo su fuerte presencia fuera de Corea del Sur. La marca prevé que más de 3,45 millones de vehículos vendidos durante el ejercicio correspondan a mercados internacionales, una cifra ligeramente superior a los más de 3,42 millones de unidades alcanzados en 2025.

Este enfoque responde a la necesidad de compensar la madurez de algunos mercados tradicionales con oportunidades en regiones donde la electrificación avanza a distinto ritmo.

En 2025, las ventas internacionales de Hyundai registraron una leve caída del 0,3% frente a 2024, un retroceso contenido si se tiene en cuenta el contexto global y la presión ejercida por nuevos actores, especialmente fabricantes chinos con ofertas muy competitivas.

Hyundai considera que su diversificación geográfica y su amplio portafolio de modelos, que incluye desde vehículos de combustión eficientes hasta híbridos y eléctricos puros, le permiten amortiguar mejor los vaivenes de la demanda en cada región.

Corea del Sur como ancla de estabilidad

Aunque el crecimiento se busca principalmente fuera, el mercado local sigue desempeñando un papel clave en la estabilidad del grupo. Para 2026, Hyundai prevé alcanzar alrededor de 700,000 matriculaciones en Corea del Sur, una cifra ligeramente inferior a las 712,954 unidades vendidas en 2025.

El ejercicio pasado, las ventas domésticas crecieron un 1,1% interanual, un comportamiento que ayudó a compensar la debilidad observada en algunos mercados internacionales.

Más allá del volumen, Corea del Sur continúa siendo estratégica para Hyundai como banco de pruebas de nuevas tecnologías, sistemas de propulsión electrificados y soluciones de conectividad que luego se trasladan a otros mercados.

Electrificación, aranceles y competencia feroz

La electrificación es el eje central de la hoja de ruta de Hyundai, pero también uno de los frentes donde la competencia es más intensa. El presidente ejecutivo de la compañía, Ju-yung Chung, reconoció abiertamente la complejidad del momento que atraviesa la industria y subrayó la importancia de la flexibilidad estratégica. “Cuando las condiciones se complican y la competencia es feroz, nuestra mayor fortaleza será nuestra capacidad de evolucionar continuamente manteniéndonos cerca de nuestros clientes”, afirmó el directivo.

A este desafío se suma la creciente presión arancelaria en distintos mercados. Para mitigar su impacto, Hyundai está acelerando la localización de la producción, ajustando su cadena de suministro y revisando su estructura operativa.

La compañía también ha iniciado una transformación interna que afecta tanto a sus procesos de trabajo como a su estilo de liderazgo, con el objetivo de ganar agilidad y responder con mayor rapidez a los cambios del mercado.

Las previsiones de Hyundai para 2026 dibujan un escenario de crecimiento contenido, coherente con una industria que parece haber entrado en una fase de consolidación tras años de expansión acelerada. En lugar de perseguir aumentos ambiciosos de volumen, la marca apuesta por reforzar su competitividad, proteger márgenes y avanzar en su transición hacia la movilidad electrificada.

