Toyota reforzó su liderazgo con cifras récord en 2025

El desempeño comercial de Toyota en Estados Unidos durante 2025 dejó claro que la estrategia de la marca japonesa sigue dando resultados. En un contexto de transición tecnológica y cambios en las preferencias del consumidor, Toyota Motor North America logró incrementar sus ventas totales hasta 2,518,071 vehículos, lo que representa un crecimiento del 8.0% frente a 2024.

Este avance no solo refleja una recuperación constante del mercado, sino también una consolidación de la oferta de la compañía en segmentos clave.

El crecimiento en volumen superó incluso el aumento de ingresos de Toyota Motor Corporation a nivel global, que fue del 6.44% en los últimos doce meses, reforzando el peso del mercado estadounidense dentro de la estructura del grupo.

En el ámbito financiero, las acciones de la compañía se mantuvieron cerca de su máximo de 52 semanas, ubicado en $21,84 dólares, acumulando un incremento del 23.83% en los últimos seis meses, según datos de InvestingPro.

Los vehículos electrificados, eje central del crecimiento

Uno de los factores más relevantes detrás de los resultados de 2025 fue el avance de los vehículos electrificados. Toyota Motor North America reportó ventas de 1,183,248 unidades con algún tipo de electrificación, lo que supone un aumento interanual del 17.6%. Este tipo de modelos representó el 47.0% del volumen total de ventas de la compañía en la región.

La oferta actual incluye 30 opciones de vehículos electrificados entre las marcas Toyota y Lexus, una variedad que ha permitido a la firma adaptarse a distintos perfiles de clientes, desde quienes buscan eficiencia diaria hasta aquellos que priorizan lujo y desempeño con menor impacto ambiental.

El crecimiento de esta categoría confirma que la estrategia multitecnológica de Toyota, centrada en híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, continúa siendo bien recibida por el mercado estadounidense.

Lexus firma su mejor año histórico

La marca de lujo Lexus también tuvo un papel destacado en los resultados de 2025. La división alcanzó su mejor registro anual de ventas con 370,260 vehículos entregados, lo que equivale a un incremento del 7.1% frente al año anterior.

Dentro de ese volumen, los modelos electrificados representaron una parte cada vez más relevante. Lexus vendió 131,851 unidades electrificadas, un aumento del 7.2%, que equivale al 35.6% de sus ventas totales. Este desempeño consolida la transición progresiva de la marca hacia una gama más eficiente sin sacrificar posicionamiento premium.

Modelos como el NX Hybrid y la familia TX destacaron con cifras récord, reforzando la presencia de Lexus en los segmentos SUV electrificados.

La marca Toyota y modelos que marcan récords

Por su parte, la división Toyota alcanzó ventas de 2,147,811 vehículos en 2025, con un crecimiento del 8.1%. Este resultado convirtió al año en el cuarto mejor de su historia en Estados Unidos y el más sólido desde 2017.

Las ventas de vehículos electrificados de Toyota crecieron un 19.0%, hasta 1,051,397 unidades, representando el 49.0% del volumen total de la división. Modelos como Corolla Hybrid, Camry Hybrid, RAV4 y Tacoma registraron cifras históricas, confirmando la fortaleza de la marca en segmentos clave.

El cierre de año también fue positivo. Durante el cuarto trimestre, Toyota Motor North America vendió 652,195 vehículos, un 8.1% más que en el mismo periodo de 2024. Solo en diciembre, las ventas alcanzaron 231,513 unidades, con un incremento del 10.3%.

Inversión industrial y visión a largo plazo

El crecimiento comercial estuvo acompañado por decisiones estratégicas a nivel industrial. En 2025, Toyota inauguró su primera planta de baterías en Carolina del Norte, una instalación clave para respaldar la expansión de su gama electrificada en la región.

La inversión total asciende a casi $14,000,000,000 dólares y permitirá la creación de hasta 5,100 empleos, reforzando el compromiso de la compañía con la producción local y la cadena de suministro en Estados Unidos.

El enfoque de la marca quedó resumido en palabras de Andrew Gilleland, vicepresidente senior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America: “Estamos agradecidos por la fuerte respuesta de nuestros clientes Toyota en 2025, que refleja nuestro profundo compromiso con la accesibilidad y la variedad”.

