Nissan Z 2027 Nismo: potencia japonesa con tres pedales

Nissan decidió escuchar a los fanáticos que pedían algo más que pantallas y cifras de aceleración. Con el Z 2027 Nismo, la marca japonesa no solo actualiza su coupé deportivo, sino que da un golpe sobre la mesa al llevar la versión más radical a un terreno casi olvidado: el de la conducción purista, donde el control mecánico y la respuesta directa vuelven a ser protagonistas.

La firma japonesa presentó esta evolución como algo más que un simple “facelift”. Se trata de una revisión integral del concepto Z moderno, ajustando diseño, aerodinámica, chasis y experiencia de manejo. El resultado es un deportivo que mantiene el carácter agresivo de la saga, pero con una personalidad más afilada y orientada al alto rendimiento real.

Lejos de limitarse a un ejercicio estético, Nissan utilizó el desarrollo del Z 2027 como una oportunidad para redefinir el rol de la versión Nismo dentro de su gama: ya no solo como el más potente, sino como el más emocional y conectado con el conductor.

Diseño exterior: más limpio, más agresivo y más funcional

El primer cambio visible está en el frontal. El Nissan Z 2027 adopta una parrilla dividida en dos secciones, con trazos más estilizados y superficies mejor integradas al conjunto. Este rediseño no solo busca una identidad más moderna, sino también mejorar el flujo de aire hacia los radiadores y los frenos delanteros.

En la versión Nismo, el trabajo aerodinámico se intensifica. El paquete incluye paragolpes específicos, canards delanteros, un difusor trasero de mayor tamaño y el característico tratamiento “Grand-Nose”, diseñado para reducir la elevación del eje delantero a altas velocidades. A esto se suman faldones laterales más pronunciados y un alerón posterior que genera carga real, pensado para uso frecuente en circuito.

La paleta de colores también se actualiza. Los modelos estándar estrenan el tono Unryu Green, mientras que el Nismo mantiene su estética tradicional con detalles en rojo que recorren el contorno de la carrocería, los retrovisores y los faldones.

Mecánica biturbo con ajustes específicos de competición

Bajo el capó se conserva el conocido motor V6 biturbo de 3.0 litros. En las versiones Sport y Performance entrega 400 hp y 350 lb-pie de torque, cifras ya respetables dentro del segmento.

Sin embargo, el Z Nismo 2027 eleva el listón hasta los 420 hp y 384 lb-pie, gracias a mejoras en los turbocompresores, una gestión electrónica revisada y un sistema de refrigeración más eficiente para soportar conducción intensiva.

Los ingenieros de Nismo también trabajaron en la respuesta del acelerador y en la progresividad de la entrega de potencia. El objetivo no fue solo aumentar cifras, sino lograr un empuje constante y predecible desde bajas revoluciones hasta el corte, algo especialmente valorado en conducción deportiva real.

La suspensión recibe una puesta a punto más firme, con mayor control de balanceo, mientras que el sistema de frenos crece en tamaño y resistencia térmica. El diferencial autoblocante completa el conjunto, permitiendo aprovechar la potencia en salidas de curva sin comprometer la estabilidad.

La gran novedad: el Nismo ahora también es manual

Este es, sin duda, el anuncio que más ruido generó entre los fanáticos de la marca: el Nissan Z Nismo 2027 estará disponible con transmisión manual.

Hasta ahora, elegir la versión más radical implicaba renunciar a los tres pedales. Nissan corrigió esa decisión con una caja manual de seis velocidades especialmente reforzada, acompañada por un embrague de alto rendimiento diseñado para soportar tanto el uso en pista como la exigencia diaria.

La opción automática de nueve marchas seguirá disponible, con una calibración específica Nismo y modo Sport+, que permite reducciones más rápidas y mantiene el motor en su zona óptima de potencia.

De esta manera, el Z Nismo se convierte en uno de los pocos deportivos modernos que ofrecen una experiencia verdaderamente dual: tecnología de última generación o conducción purista sin filtros.

Interior: enfoque total en el conductor

El habitáculo del Z Nismo 2027 mantiene un diseño claramente orientado al piloto. Los asientos tipo baquet firmados por Recaro combinan cuero y Alcantara con costuras rojas, ofreciendo mayor sujeción lateral sin sacrificar comodidad en trayectos largos.

El volante específico Nismo utiliza materiales de alto agarre e incorpora una marca superior para referencia en conducción deportiva. En las versiones automáticas, las levas tras el volante crecen en tamaño para mejorar la precisión en cambios rápidos.

El cuadro de instrumentos digital integra modos exclusivos Nismo, con indicadores de presión de turbo, temperatura de aceite, fuerzas G y cronómetro para vueltas en pista. El sistema multimedia también recibe gráficos específicos, aunque sin perder compatibilidad con las funciones modernas de conectividad.

Lanzamiento y expectativas de mercado

El Nissan Z 2027, incluida su versión Nismo, fue presentado oficialmente en el Tokyo Auto Salon 2026. Su llegada al mercado japonés está prevista para el verano de 2026 como modelo 2027.

Por ahora, la marca no ha confirmado cuándo llegará la variante Nismo manual a Norteamérica y otros mercados, lo que podría convertir a las primeras unidades en objetos de deseo para coleccionistas y fanáticos de la saga Z.

