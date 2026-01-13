Kia apura su ofensiva eléctrica deportiva con los nuevos GT

La electrificación ya no es sinónimo de conducción neutra o falta de carácter. Cada vez más fabricantes están utilizando los motores eléctricos como plataforma para desarrollar vehículos rápidos, precisos y emocionalmente atractivos.

En ese escenario, Kia decidió mover ficha en Bruselas y dejar claro que su estrategia no se limita a ofrecer movilidad eficiente, sino también propuestas con identidad deportiva.

Aunque buena parte de los focos se los llevó el Kia EV2 por su posicionamiento como el eléctrico más accesible de la marca, el verdadero mensaje estratégico llegó con el despliegue de tres modelos pensados para un público distinto: conductores que valoran las prestaciones, el diseño agresivo y una experiencia de conducción más intensa, incluso dentro del universo cero emisiones.

Los EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT representan el siguiente escalón dentro de la gama eléctrica europea de Kia. Comparten una filosofía común, pero se adaptan a diferentes segmentos y necesidades: desde un crossover compacto hasta un SUV de mayor tamaño.

EV3 GT y EV4 GT: deportividad en formato compacto

Kia desarrolló los EV3 GT y EV4 GT como dos interpretaciones de una misma base técnica. Ambos recurren a un sistema de tracción total con doble motor eléctrico, uno situado en el eje delantero y otro en el trasero, con una potencia combinada de 215 kW. El motor frontal entrega 145 kW, mientras que el trasero aporta 70 kW adicionales.

Gracias a esta configuración, el EV3 GT acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, mientras que el EV4 GT mejora ligeramente ese registro hasta los 5,6 segundos, favorecido por una carrocería más baja y un peso contenido.

En materia energética, los dos modelos utilizan una batería de 81,4 kWh. Según los datos oficiales, el EV3 GT alcanza una autonomía de 605 km, mientras que el EV4 GT estira esa cifra hasta los 633 km bajo el ciclo de homologación correspondiente.

La recarga también fue uno de los puntos destacados por la marca. En corriente alterna admiten potencias de 11 kW o 22 kW, lo que se traduce en tiempos de carga completa de 7 horas y 15 minutos o 3 horas y 55 minutos, respectivamente. En corriente continua, Kia confirmó que ambos necesitan 31 minutos para pasar del 10% al 80%.

A nivel de chasis, cuentan con suspensión controlada electrónicamente, mayor rigidez estructural para mejorar el paso por curva y llantas de aleación de 20 pulgadas calzadas con neumáticos de altas prestaciones.

Tecnología pensada para el conductor

Más allá de los números, Kia quiso diferenciar estas versiones GT por su enfoque emocional. Ambos modelos incorporan un modo de conducción específico denominado GT, que modifica parámetros como la entrega de potencia, la respuesta de la dirección, la firmeza de la suspensión y el diseño de la instrumentación digital.

A esto se suma el sistema de cambio virtual (VGS), una tecnología que simula las transiciones de marcha mediante impulsos táctiles durante aceleraciones y desaceleraciones. También se integra un sistema de sonido activo, que genera un audio digital dinámico en función de la velocidad y la presión ejercida sobre el acelerador.

El objetivo, según la marca, es ofrecer una experiencia más cercana a la de un deportivo tradicional, pero adaptada a las características propias de un vehículo eléctrico moderno.

EV5 GT: la versión más potente de la familia

Por encima de sus hermanos menores se sitúa el EV5 GT, que traslada el concepto deportivo al segmento C-SUV. Se trata del modelo de mayores dimensiones del trío y, en consecuencia, también el de mayor rendimiento absoluto.

Este SUV eléctrico recurre igualmente a la tracción total, combinando un motor delantero de 155 kW con uno trasero de 70 kW. En conjunto, desarrollan 225 kW, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos.

La batería es idéntica a la de los otros dos modelos, con 81,4 kWh de capacidad, aunque su mayor tamaño y peso reducen ligeramente la autonomía, que queda fijada en 555 km. En cuanto a la recarga, mantiene las mismas cifras: hasta 22 kW en corriente alterna, y 31 minutos para recuperar del 10% al 80% en carga rápida.

Declaraciones oficiales y hoja de ruta

Durante la presentación, Soohang Chang, Presidente y CEO de Kia Europe, resumió el enfoque de la marca con una declaración que marca el tono del proyecto:

“Nuestros nuevos modelos eléctricos Kia GT demuestran que la electrificación puede ser emocional y enérgica. Los EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT ofrecerán una conducción atractiva y que inspira confianza, combinando la respuesta instantánea de la energía eléctrica con un carácter deportivo y una gran versatilidad. Estos GT están pensados para quienes buscan lo mejor de ambos mundos: emoción y, al mismo tiempo, un futuro de movilidad responsable”.

Kia también confirmó que la producción de los tres modelos comenzará durante el segundo trimestre de 2026. Las fechas exactas de lanzamiento comercial se darán a conocer más adelante, a medida que se acerque el inicio de las ventas en los distintos mercados europeos.

