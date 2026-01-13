Toyota Hilux eléctrica: el cambio más grande de su historia

La Hilux ya no quiere ser solo sinónimo de resistencia y trabajo rudo. Toyota decidió que su pick-up más famosa también debía adaptarse a la nueva realidad de la industria automotriz, marcada por regulaciones ambientales más estrictas y por clientes que buscan alternativas más eficientes.

Con su novena generación, el modelo inicia una transformación profunda que incluye, por primera vez, versiones electrificadas pensadas para competir en un mercado cada vez más dominado por la tecnología.

El modelo fue presentado recientemente en Europa durante el Salón del Automóvil de Bruselas con especificaciones regionales y dos novedades clave: una versión mild hybrid y una variante completamente eléctrica.

Este paso no solo amplía la oferta tecnológica de la pick-up, sino que también redefine su papel dentro de la estrategia global de Toyota, que busca reducir emisiones sin renunciar a la utilidad que ha hecho famosa a la Hilux.

Electrificación sin renunciar al trabajo duro

La gran estrella de esta nueva etapa es, sin duda, la Hilux EV. Se trata de la primera versión totalmente eléctrica del modelo en producción para mercados desarrollados, un movimiento que hasta hace pocos años parecía impensable para una camioneta orientada al trabajo pesado.

Esta variante cuenta con dos motores eléctricos que desarrollan una potencia combinada de 196 caballos y un torque máximo de 470 Nm, cifras suficientes para garantizar una respuesta inmediata incluso con carga.

La energía proviene de una batería de 59.2 kWh, con una autonomía estimada de 258 km en uso mixto y hasta 380 km en conducción urbana, donde el sistema eléctrico aprovecha mejor la frenada regenerativa.

Eso sí, el cambio tecnológico trae algunas concesiones: su capacidad de carga se reduce a 715 kg y el remolque máximo queda en 1,600 kg, lejos de los números tradicionales de la Hilux diésel, pero dentro de lo esperable para una pick-up eléctrica de primera generación.

Toyota ha sido clara en que esta versión no está pensada inicialmente para el usuario recreativo, sino para flotas corporativas, empresas de servicios urbanos y operaciones industriales donde los recorridos diarios son previsibles y el acceso a puntos de carga está garantizado.

La versión mild hybrid será la columna vertebral

Aunque la Hilux eléctrica acapara titulares, Toyota espera que el verdadero volumen de ventas provenga de la versión mild hybrid (MHEV).

Este modelo conserva el conocido motor turbodiésel de 2.8 litros, ahora acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios que asiste en aceleraciones, reduce el consumo y suaviza el funcionamiento general.

La potencia se mantiene en 201 caballos, con una capacidad de carga útil de 1,000 kg y un remolque máximo de 3,500 kg, cifras que continúan siendo una referencia dentro del segmento de pick-ups medianas.

Además, la electrificación ligera permite reducir emisiones contaminantes sin alterar de forma drástica los costos de mantenimiento ni los hábitos de uso de los conductores tradicionales, lo que convierte a esta versión en la opción más equilibrada para muchos mercados.

Toyota considera que este sistema será clave para cumplir las normativas europeas de emisiones sin sacrificar las capacidades laborales del vehículo.

Diseño “Cyber Sumo” y salto tecnológico interior

Las nuevas variantes de la Hilux estrenan el lenguaje de diseño denominado por la marca como “Cyber Sumo”, caracterizado por líneas más rectas, superficies limpias y una presencia visual más robusta.

El frontal adopta una parrilla más angulosa, faros estilizados y un parachoques con mayor sensación de anchura, mientras que la parte trasera incorpora nuevos grupos ópticos y una firma lumínica más moderna.

En el interior, el cambio es aún más evidente. La cabina da un salto hacia la digitalización con un panel de instrumentos completamente digital, una pantalla central de mayor tamaño y nuevos asistentes de conducción, incluyendo control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y monitoreo avanzado de fatiga.

Toyota busca que la Hilux deje de ser vista únicamente como una herramienta de trabajo para convertirse también en un vehículo cómodo para el uso diario.

Precios y estrategia comercial

Por ahora, Toyota no ha confirmado el precio oficial de la nueva Hilux eléctrica, aunque la marca ya adelantó que no será un modelo barato. Su posicionamiento estará enfocado en empresas y grandes flotas, con contratos a largo plazo y servicios integrales de mantenimiento.

En cuanto a la versión mild hybrid, el modelo actual en Europa parte desde el equivalente aproximado a $56,000 dólares, tomando como referencia su precio anterior de 52,000 euros convertido al mercado estadounidense.

Todo indica que la nueva generación se moverá en cifras similares o ligeramente superiores, dependiendo del nivel de equipamiento y los incentivos gubernamentales disponibles en cada país.

