UE elimina aranceles a EV chinos con condición de precio

La disputa comercial entre la Unión Europea y China por los autos eléctricos entra en una nueva fase. Tras más de un año aplicando aranceles adicionales a los vehículos fabricados en el gigante asiático, Bruselas decidió cambiar de estrategia: en lugar de gravámenes directos, permitirá su eliminación siempre que los modelos importados se vendan bajo un sistema de precio mínimo obligatorio, diseñado para evitar distorsiones en el mercado europeo y proteger a los fabricantes locales.

Ahora, tras meses de negociaciones y discusiones diplomáticas, la UE dio un paso importante al publicar directrices que permitirían sustituir esos aranceles por un mecanismo de precios mínimos de venta que deberán respetar los fabricantes chinos que deseen importar sus vehículos eléctricos al bloque europeo.

Este nuevo enfoque, lejos de ser una simple reversión de política comercial, representa un intento de Bruselas por crear un terreno de juego más predecible para las marcas chinas sin recurrir a gravámenes punitivos, e incluso con la posibilidad de fomentar relaciones comerciales más estables en un sector estratégico como el automotriz.

El fin de los aranceles tradicionales

Desde finales de 2024, los aranceles europeos a los vehículos eléctricos procedentes de China se habían convertido en una de las tensiones más palpables en el comercio entre el bloque y Pekín.

Estas tasas adicionales llegaban hasta el 35,3% sobre el precio base, dependiendo del fabricante, y se sumaban al 10% de derecho de importación estándar, resultando en un gravamen total que podría superar el 45% en casos concretos.

La medida original perseguía frenar lo que la Comisión Europea consideraba una competencia desleal producto de las fuertes subvenciones estatales chinas a su industria EV. Sin embargo, estas tarifas también complicaron las relaciones comerciales y pusieron presión sobre algunas marcas europeas que dependen de componentes o producción china.

La nueva orientación de la Comisión Europea propone ahora una alternativa: los fabricantes chinos pueden evitar los aranceles si aceptan vender sus automóviles eléctricos en Europa por encima de un precio mínimo acordado que neutralice el efecto de esos subsidios.

Sede de BYD Design. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Cómo funcionará el sistema de precios mínimos

Las directrices publicadas por la UE establecen que los productores interesados en esta exención deben presentar una solicitud formal y un plan de precios mínimos ante las autoridades comunitarias. Estos compromisos de precio deberán demostrar que el nivel fijado elimina los efectos perjudiciales de las subvenciones chinas y logra un efecto equivalente al de los aranceles que se habían impuesto.

Cada oferta se evaluará de manera individual y bajo criterios objetivos, siguiendo los principios de no discriminación y conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los elementos que se tendrán en cuenta incluyen:

El precio mínimo de importación propuesto para cada modelo y configuración.

Los canales de venta y estrategias comerciales en Europa.

Cualquier inversión futura que el fabricante planee realizar dentro del mercado comunitario.

La compensación cruzada y otras prácticas de venta que puedan afectar al mercado europeo.

Este análisis detallado busca que la medida no solo sea técnica y legalmente defensible, sino que también proporcione certeza jurídica y operativa a todas las partes involucradas.

Interior del BYD ATTO3. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Reacciones cruzadas en la industria

La propuesta de sustituir los aranceles por precios mínimos ha generado reacciones diversas. Por un lado, algunos actores del mercado consideran que esta solución podría facilitar un entorno comercial más estable, reduciendo las tensiones entre Europa y China y evitando nuevas represalias arancelarias.

En cambio, críticos sostienen que este enfoque podría no ser tan eficaz como los aranceles tradicionales para proteger a los fabricantes europeos, argumentando que los precios mínimos podrían ser estructurados de maneras que todavía favorezcan a las marcas chinas sin corregir completamente las distorsiones de mercado.

Lo cierto es que esta política también podría mantener los precios finales para los consumidores europeos en niveles similares a los actuales con aranceles, ya que los compromisos de precio podrían situarse cerca de los precios que ya integran los gravámenes previos.

