El plan: Geely podría traer autos chinos a EE.UU.

No es novedad que los autos chinos han sido prácticamente invisibles en Estados Unidos, pero Geely Group está evaluando cambiar esa historia.

El conglomerado chino, propietario de marcas reconocidas globalmente como Volvo, Polestar, Lotus y Smart, además de Geely Auto, Zeekr y Lynk & Co., podría abrir la puerta a una nueva era de movilidad en el país norteamericano.

En el CES 2026 en Las Vegas, el vicepresidente de Geely Auto Group comentó que “existen posibilidades reales” de ingresar al mercado estadounidense, aunque no detalló la estrategia que se seguiría. Algunos de sus grupos, como Volvo y Polestar, ya operan en EE.UU., pero Geely busca que sus marcas propias también tengan presencia, lo que requerirá superar barreras arancelarias, regulatorias y logísticas.

Interés creciente por los autos chinos

El interés del público estadounidense por los vehículos de Geely es evidente. Durante exposiciones de Geely, Zeekr y Lynk & Co., los autos exhibidos cautivaron a los asistentes, dejando claro que existe una demanda potencial que podría traducirse en ventas.

Actualmente, ningún vehículo de marcas chinas está disponible en EE.UU., y aunque Volvo, Polestar y Lotus tengan raíces bajo el paraguas de Geely, siguen operando con independencia tecnológica y estratégica. Esto hace que la entrada de Geely Auto, Zeekr o Lynk & Co. represente un cambio notable, más allá de la presencia ya establecida de sus marcas “asociadas”.

Geely lidera ventas en Asia, Europa y Latinoamérica, y su ingreso a Estados Unidos sería un hito. Con Zeekr y Lynk & Co., la compañía apunta a distintos segmentos, desde SUV eléctricos premium hasta modelos híbridos con acabados deportivos y confort de alta gama.

Geely Preface. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

Modelos destacados que podrían llegar

Entre los vehículos más atractivos de Geely destaca el EX5, un SUV eléctrico familiar basado en la avanzada plataforma GEA. Con características similares al Volkswagen ID.4, el EX5 ofrece aceleración suave, manejo sereno y un interior moderno y silencioso, orientado al confort familiar.

Por su parte, Zeekr cuenta con el 7X, un SUV eléctrico de gran tamaño y potencia cercana a 600 caballos de fuerza, diseñado para competir con modelos como el Audi Q6 e-tron. Su enfoque está en lujo y tecnología premium, ofreciendo acabados de alta calidad para un público exigente.

Lynk & Co. presenta el 08, otro SUV con diseño deportivo y sistema híbrido que permite una autonomía de 124 millas solo con la parte eléctrica. Su propuesta combina acabados de gran calidad y precios competitivos, capaces de rivalizar incluso con otros modelos del grupo Geely, ampliando la oferta de opciones sostenibles para consumidores americanos.

Barreras y estrategia de entrada

El ingreso de Geely a Estados Unidos no será inmediato. La compañía deberá enfrentar aranceles, regulaciones de datos, normativas de abastecimiento y presiones políticas.

Los expertos estiman que el proceso podría tomar unos tres años de preparación, trabajando junto a marcas como Volvo y Polestar para aprovechar su experiencia y posiblemente sus instalaciones locales.

Geely Coolray. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

El objetivo no es solo vender vehículos eléctricos, sino ofrecer alternativas híbridas y premium que puedan competir con las marcas estadounidenses y europeas. Geely apuesta a un mercado donde los consumidores valoran la tecnología, la eficiencia y el precio, factores en los que sus modelos podrían destacar frente a rivales tradicionales.

Un mercado eléctrico en expansión

El mercado estadounidense de vehículos eléctricos y híbridos está creciendo, pero aún ofrece espacio para nuevos jugadores. Con costos más bajos y una oferta diversificada, los autos chinos podrían atraer tanto a quienes buscan eficiencia como a clientes interesados en innovación y lujo accesible.

Si Geely logra sortear los obstáculos regulatorios y políticos, de alguna forma su llegada podría cambiar el panorama automotriz en Estados Unidos.

