Corvette ZR1X 2026: el superdeportivo más rápido de EE.UU.

Chevrolet vuelve a demostrar por qué es sinónimo de ingeniería audaz con el Corvette ZR1X 2026, un superdeportivo de producción que promete redefinir los estándares de velocidad en Estados Unidos.

Con su motor central y tecnología híbrida, este modelo no solo acelera más rápido que cualquier Corvette previo, sino que establece un nuevo referente para autos de serie en América.

Durante pruebas en el US 131 Motorsports Park, el ZR1X completó el cuarto de milla en 8.675 segundos alcanzando 159 mph, o alrededor de 256 km/h, usando gasolina regular.

Este desempeño lo convierte en el auto de producción estadounidense más veloz en esta prueba emblemática, superando incluso los registros de múltiples corridas consecutivas, todas por debajo de 8.8 segundos.

La aceleración de 0 a 60 mph (0-96 km/h) también es extraordinaria: 1.68 segundos en condiciones óptimas, generando hasta 1.75G de fuerza. Incluso con el paquete ZTK Performance, que mejora el comportamiento en superficies menos adherentes, mantiene un 0-60 mph de 1.89 segundos, demostrando la consistencia y fiabilidad del sistema de control de lanzamiento personalizado de Chevrolet.

Potencia híbrida: el corazón del Corvette ZR1X

El Corvette ZR1X combina un motor V8 LT7 biturbo de 5.5 litros con un sistema de tracción integral electrificada (eAWD), entregando un total de 1,250 caballos de fuerza: 1,064 del V8 y 186 de un motor eléctrico en el eje delantero.

Esa combinación no solo maximiza la tracción, sino que asegura un manejo equilibrado en curvas y rectas, todo legal para uso en calles de los 50 estados de EE.UU.

El diseño de motor central optimiza la distribución de peso y la aerodinámica. Con llantas de fibra de carbono opcionales y neumáticos Michelin PS4S estándar, el ZR1X está listo para rendir al máximo desde la fábrica. Stefan Frick, ingeniero que condujo las pruebas récord, comenta: “Todos nos motivamos por romper barreras”, destacando el trabajo colaborativo de General Motors para lograr esta hazaña.

Competencia de hiperautos y valor incomparable

Más allá de la potencia, el ZR1X destaca por su posicionamiento de mercado. Con un precio inicial de $209,700 dólares, incluyendo flete, ofrece rendimientos que compiten con superdeportivos exóticos como el Rimac Nevera (7.90 segundos en cuarto de milla a $2,500,000 dólares) o el Pininfarina Battista (8.55 segundos por $2,200,000 dólares).

A diferencia de estos hiperautos, el Corvette no solo es más accesible, sino que mantiene velocidades de trampa similares y acelera casi igual de rápido, ensamblado en la planta de Bowling Green, Kentucky, con componentes estadounidenses y globales.

Dentro de la línea Corvette, el ZR1X eclipsa a sus hermanos:

Stingray: 0-60 mph en 2.9 segundos.

Z06: 2.6 segundos.

E-Ray: 2.5 segundos.

ZR1 estándar: 2.3 segundos.

Esta progresión muestra cómo Chevrolet ha evolucionado la gama para ofrecer opciones para todos los niveles de adrenalina.

La brutal potencia del Corvette ZR1X 2026. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Producción y perspectivas

La producción del ZR1X comenzó en diciembre de 2025, por lo que los primeros ejemplares ya se están entregando a concesionarios. Para los coleccionistas y entusiastas, representa una oportunidad única de adquirir un vehículo histórico a un costo relativamente razonable.

Mark Reuss, presidente de General Motors, resume la filosofía detrás del Corvette ZR1X: “Con el cambio a motor central, sabíamos que este nivel de rendimiento era posible”.

El ZR1X acelera el pulso de una industria que valora la innovación accesible. Con una mezcla de potencia brutal, tecnología avanzada y precio competitivo, Chevrolet entrega un superdeportivo que combina la adrenalina de la pista con la fiabilidad de un auto de producción.

