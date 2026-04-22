FBI investiga si hay vínculos entre la muerte o desaparición de 10 científicos de laboratorios especializados

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) realiza una investigación para determinar si existe alguna conexión entre una serie de casos de científicos y empleados desaparecidos o muertos que trabajaban en instalaciones de alta sensibilidad tecnológica en Estados Unidos.



El organismo federal confirmó en un comunicado que lidera la búsqueda de posibles vínculos entre estos incidentes y que trabaja en coordinación con el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y autoridades locales y estatales.

“Estamos encabezando la búsqueda de conexiones entre los científicos desaparecidos y fallecidos. Estamos colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y con nuestros socios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley para encontrar respuestas”, destaca el comunicado.

Investigación federal y coordinación interinstitucional

El FBI señaló que su papel es ahora central en la investigación, tras cambios en la asignación del caso dentro del gobierno federal. La agencia trabaja junto a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), que también abrió una revisión interna sobre los incidentes.



El director del FBI, Kash Patel, indicó que la agencia asumirá el liderazgo operativo en coordinación con otras dependencias federales.

Casos bajo análisis en laboratorios estratégicos

La investigación incluye al menos 10 casos registrados en los últimos años, vinculados a personal de laboratorios como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ambos relacionados con investigación espacial y nuclear.

Los casos abarcan desapariciones, muertes y hechos sin resolver en distintos estados del país.

Cambio en el rol del FBI dentro del caso

Inicialmente, fuentes gubernamentales habían señalado que el FBI no era la agencia principal encargada de las investigaciones, y que el Departamento de Energía llevaba el caso como prioridad.



Sin embargo, posteriormente el FBI asumió un papel de liderazgo en la indagatoria, lo que marcó un cambio en la gestión del caso dentro del gobierno federal.

10 casos que investiga el FBI

A continuación, los principales casos que han generado atención dentro de la investigación:



William Neil McCasland



El mayor general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue visto por última vez en febrero en Nuevo México. Su desaparición ha sido objeto de búsqueda por autoridades locales con apoyo federal. No hay indicios de delito confirmados.

Steven Garcia



Empleado vinculado al Campus de Seguridad Nacional de Kansas City de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear. Desapareció en agosto del año pasado en el área de Albuquerque.



Melissa Casias

Exempleada del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Fue vista por última vez caminando sola con una mochila en una carretera, según registros de vigilancia revisados por familiares.

Anthony Chavez

También vinculado al Laboratorio Nacional de Los Álamos. Desapareció en mayo del año pasado y su caso sigue activo con solicitud de apoyo ciudadano.

Monica Jacinton Reza

Ingeniera aeroespacial que trabajaba en motores de cohetes. Desapareció en junio de 2025 mientras realizaba una caminata en el condado de Los Ángeles.

Nuno Lureiro

Profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Fue asesinado a tiros en su residencia en el área de Boston por un excompañero de estudios que posteriormente estuvo involucrado en otro ataque armado.

Carl Grillmair

Astrofísico del Instituto de Tecnología de California (Caltech). Fue asesinado en su casa en el condado de Los Ángeles. Un sospechoso fue detenido y posteriormente liberado en circunstancias judiciales.

Jason Thomas

Investigador de la empresa Novartis. Su cuerpo fue hallado en un lago en Massachusetts meses después de su desaparición.



Frank Maiwald

Científico de la NASA. Falleció en julio de 2024 en Los Ángeles.

Michael David Hicks

Físico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Murió en julio de 2023.

Posición de autoridades y expertos

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear informó que está revisando los casos relacionados con empleados de laboratorios, plantas e instalaciones bajo su supervisión.



Funcionarios actuales y exfuncionarios del Departamento de Energía señalaron que, aunque el patrón de casos resulta inusual, no existe evidencia que conecte los hechos entre sí ni indicios de una conspiración organizada.

Evaluación de expertos en seguridad

Especialistas en seguridad nuclear y análisis estratégico consultados han se lado que los casos están dispersos en el tiempo, en distintas instituciones y con circunstancias diferentes, lo que dificulta establecer una relación directa.



De acuerdo con estas evaluaciones, los incidentes incluyen muertes naturales, accidentes, suicidios y homicidios sin conexión comprobada entre sí.

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