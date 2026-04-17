Capturan en Florida a mujer incluida en la lista de los más buscados del FBI sospechosa de asesinato

A solo un día después de que el FBI añadiera a una nueva fugitiva a su lista de los diez más buscados, las autoridades informaron que ya se encuentra bajo custodia.

La agencia ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que condujera al arresto de KaShawn Nicola Roper, de 50 años.

Las autoridades indicaron que Roper era buscada en relación con un tiroteo mortal ocurrido en Kansas City, Missouri, el 23 de agosto de 2020. Según el FBI, Roper disparó contra un automóvil, matando a una mujer e hiriendo a otra.

El 10 de septiembre de 2020, Roper fue acusada de asesinato en segundo grado, acción criminal con arma de fuego y uso ilegal de un arma, y ​​se emitió una orden de arresto estatal en su contra. En 2021 se emitió una orden de arresto federal después de que las autoridades afirmaran que huyó para escapar de la persecución.

🚨Addition to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list out of @FBIKansasCity:



KaShawn Nicola Roper has just been added to #FBI Ten Most Wanted Fugitives List. The #FBI is offering a reward of up to $1 million for information leading directly to her arrest. Roper is #wanted for… pic.twitter.com/yioNZV0FDq — FBI (@FBI) April 14, 2026

El martes, Roper fue añadida a la lista de fugitivos del FBI, y las autoridades indicaron que tenía vínculos con Georgia, Texas, Kansas, Nebraska, Colorado y Dakota del Sur, o que podría visitarlos. Las autoridades informaron que las pistas recibidas los llevaron a High Springs, Florida, donde la policía arrestó a Roper sin incidentes el miércoles por la mañana.

“Me enorgullece la colaboración que hizo posible este arresto”, declaró Jason Carley, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Jacksonville.

“Desde el momento en que recibimos información de que Roper podría estar en nuestra área, actuamos de inmediato, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden para rastrearla, localizarla y detenerla rápidamente”, añadió.

De acuerdo con las políticas del FBI, la agencia no ha revelado si pagará la recompensa a alguien.

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