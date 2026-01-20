Capturan en Washington a fugitivo que se escondía debajo de la cama de un niño

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos arrestó la semana pasada a un fugitivo prófugo en el estado de Washington, luego de que fuera localizado escondido debajo de la cama de un niño, informaron las autoridades.

El detenido fue identificado como Keantray Davon Bryant-Muellner, quien fue capturado el viernes en Spokane por miembros del Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de EE.UU. El hombre era buscado por una orden de arresto pendiente por violar la libertad condicional, relacionada con un arresto ocurrido en 2024 por cargos de armas de fuego y agresión.

Entrada forzada y fuga de ocupantes

Según el Servicio de Alguaciles, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 5:30 p. m. en una residencia ubicada cerca de la cuadra 3000 de South Regal Street. Los agentes rodearon y aseguraron la vivienda, y tras reiteradas órdenes sin respuesta, retiraron una puerta corrediza de vidrio para ingresar.

Dos adultos que no estaban involucrados en el caso salieron corriendo de la casa al momento del ingreso policial, detallaron las autoridades.

Armas incautadas tras el arresto

Durante una búsqueda metódica, los agentes localizaron a Bryant-Muellner ocultándose debajo de la cama de un niño. El sospechoso se entregó sin oponer resistencia, según el informe oficial.

Tras el arresto, los oficiales realizaron una búsqueda legal en el marco de su libertad condicional, durante la cual confiscaron una pistola y cargadores de alta capacidad.

Autoridades destacan el trabajo conjunto

El alguacil estadounidense del Distrito Este de Washington, Craig Thayer, destacó la cooperación entre agencias.

“El arresto refleja la fortaleza de nuestras alianzas y el trabajo en equipo entre las agencias policiales locales, estatales, tribales y federales”, afirmó en un comunicado.

Thayer añadió que, en medio del aumento de la violencia armada en la zona, cada detención cuenta.

“Cada delincuente violento arrestado y cada arma retirada de las calles hace que nuestras comunidades sean más seguras”, señaló.

El operativo contó con la asistencia del FBI, el Departamento de Policía de Spokane y el Departamento Correccional del Estado de Washington, precisaron las autoridades.

