Fallece David Scott, histórico líder agrícola en el Congreso

El congresista demócrata por Georgia, David Scott, falleció a los 80 años, según confirmó el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. La noticia marca el cierre de una trayectoria política de más de dos décadas en el Congreso, donde Scott se consolidó como una figura influyente en temas agrícolas y de desarrollo rural.

De acuerdo con información oficial, Scott fue elegido por primera vez en 2002 para representar a un distrito en las afueras de Atlanta, y se encontraba en campaña para un 13.º mandato. Su carrera legislativa estuvo marcada por su enfoque en políticas públicas orientadas al campo, la seguridad alimentaria y el apoyo a comunidades históricamente marginadas.

Uno de sus hitos más relevantes fue convertirse en el primer afroamericano en presidir el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, una posición clave para definir el rumbo de subsidios, programas alimentarios y políticas agrícolas a nivel nacional. Desde ese espacio, Scott impulsó iniciativas para fortalecer a pequeños productores y garantizar el acceso a alimentos en sectores vulnerables.

“El fallecimiento del congresista Scott es profundamente triste”, expresó Jeffries ante medios. “Fue un pionero que sirvió admirablemente a su distrito, ascendiendo desde orígenes humildes hasta liderar uno de los comités más importantes del Congreso”. El líder demócrata también subrayó su compromiso con los ciudadanos de Georgia y su capacidad para traducir demandas locales en políticas concretas.

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