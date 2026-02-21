Rechazan solicitud para honrar al reverendo Jesse Jackson en el Capitolio

La oficina del republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, rechazó una solicitud presentada por la familia del reverendo Jesse Jackson para honrarlo en la Rotonda del Capitolio.

Bajo el argumento de que dicho espacio está reservado para expresidentes, militares y funcionarios selectos, la petición fue denegada.

El martes de esta semana, perdió la vida el activista originario de Carolina del Sur, quien se destacó por luchar durante más de cuatro décadas por la defensa de los derechos civiles, así como por la igualdad de la comunidad afroamericana y las minorías en el país.

A pesar de llegar a ser candidato a las primarias presidenciales del Partido Demócrata, en 1984 y 1988; y además ejercer como senador por el distrito de Columbia, desde 1991 hasta 1997, eso no bastó para ganarse el derecho a ser honrado en el Capitolio.

De hecho, recientemente tampoco se les concedieron solicitud es similares a los familiares de Charlie Kirk, activista conservador asesinado en la Universidad del Valle de Utah; ni tampoco a los de Dick Cheney, exvicepresidente de la nación.

Se proyecta que, durante la próxima semana, puedan efectuarse varios servicios conmemorativos dirigidos a honrar el legado del reverendo en Chicago, Washington y Carolina del Sur.

El reverendo Jesse Jackson durante una de sus últimas apariciones en eventos públicos. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Al margen de la decisión asumida por Mike Johnson de no permitirle ser honrado en el Capitolio, la labor de Jesse Jackson quedará grabada en la historia, pues también fue promotor de una reforma al sistema de justicia penal tras el asesinato de George Floyd, el cual desencadenó protestas globales contra la brutalidad policial y el racismo sistémico, en 2020.

Cabe señalar que, pese a haber iniciado sus estudios religiosos en el Seminario Teológico de Chicago, después optó por interrumpirlos al comenzar a trabajar de tiempo completo en el Movimiento por los Derechos Civiles encabezado por Martin Luther King Jr., personaje a quien acompañaba cuando fue asesinado en un hotel en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968.

Es de llamar la atención que el congresista demócrata John Lewis, quien también se había caracterizado por ser parte del movimiento en favor de los derechos civiles, se convirtió el primer legislador negro en ser velado en la Rotonda del Capitolio, en 2020.

