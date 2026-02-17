April Verrett honra legado del reverendo Jesse Jackson tras su muerte

La muerte del reverendo Jesse Jackson, una de las voces más influyentes del movimiento por los derechos civiles y la justicia económica en Estados Unidos, dejó un vacío profundo en la política social y sindical del país. Su fallecimiento fue lamentado este jueves por grandes activistas, quienes destacaron su empeño en unir a comunidades diversas y defender los derechos de los trabajadores.

En una declaración pública, April Verrett, presidenta de la Service Employees International Union (SEIU), recordó la importancia de Jackson no solo como líder nacional, sino como una figura presente en las vidas diarias de millones de estadounidenses. “Al crecer en el sur de Chicago, el reverendo Jackson era alguien real para nosotros. No era solo alguien de quien habíamos oído hablar, sino que estaba presente en nuestros barrios, nuestras iglesias, nuestras marchas”, afirmó Verrett.

La dirigente sindical subrayó que Jackson enseñó lo que significa tener coraje moral y actuar con amor por las personas, aun cuando eso implique enfrentar injusticias.



“Nos mostró cómo reunir a trabajadores, líderes religiosos, organizadores de derechos civiles, inmigrantes y gente común en una amplia y hermosa coalición basada en la justicia”, continuó Verrett. Su visión de unidad fue, según ella, la base sobre la cual muchas de las luchas sociales contemporáneas encuentran fuerza.

Jackson fue un pionero en vincular el movimiento por los derechos civiles con la defensa de los derechos laborales. Su trabajo con la Rainbow PUSH Coalition y sus históricas candidaturas presidenciales ampliaron la noción de quién podía participar en los más altos niveles del liderazgo estadounidense, empoderando a generaciones de líderes afroamericanos y de otros grupos marginados.

La presidenta de SEIU también destacó que, con su vida y su trabajo, Jackson enseñó que ninguno se libera solo, una idea que impacta con fuerza hoy más que nunca en tiempos de polarización política: “Nos recordó que nuestras diferencias no son nuestra debilidad, sino nuestra fuerza cuando decidimos unirnos”.

Mientras el país lamenta su partida, el impacto de Jackson continúa vivo en las causas que ayudó a moldear: justicia económica, derechos laborales, igualdad racial y unidad comunitaria.



Y en palabras de Verrett, “la labor de la justicia no se trata de quién se lleva el mérito, sino de quién se beneficia”, un principio que Jackson practicó durante toda su vida y que sigue guiando a quienes luchan por un país más justo.

