El ranking de los autos con más problemas y fallas en 2025

La industria automotriz cerró 2025 con una realidad incómoda: nunca antes tantos vehículos habían regresado a los talleres por problemas técnicos en tan corto tiempo. La combinación de electrificación acelerada, software cada vez más complejo y presión por lanzar nuevos modelos provocó un aumento significativo en las campañas de retiro preventivo, especialmente en Estados Unidos.

Lejos de tratarse de incidentes aislados, los recalls se convirtieron en una constante durante el año. Desde fallas en cámaras de reversa hasta defectos en sistemas de combustible y baterías híbridas, los problemas afectaron tanto a marcas generalistas como a fabricantes con reputación histórica de confiabilidad.

Los datos recopilados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) revelan que unas pocas compañías concentraron la mayor parte de los vehículos llamados a revisión. Entre ellas, una sobresale con amplia diferencia.

Ford, líder absoluto en fallas reportadas

Ford Motor Company terminó 2025 como la marca con más campañas de recall y mayor volumen de vehículos afectados. En total, la compañía ejecutó 152 retiros oficiales que involucraron aproximadamente 12.9 millones de unidades, una cifra que superó con holgura a cualquier otro fabricante.

El problema más recurrente estuvo relacionado con las cámaras de reversa. En numerosos modelos, la imagen simplemente no aparecía en pantalla o se congelaba al engranar marcha atrás, incumpliendo las normativas federales de visibilidad obligatoria. Entre los vehículos impactados figuraron algunos de los más vendidos del país, como F-150, Explorer y Mustang.

Pero los inconvenientes no se limitaron a sistemas visuales. Ford también debió intervenir por fallas en bombas de combustible de baja presión, inyectores con microgrietas y componentes que, bajo ciertas condiciones, podían provocar fugas o incluso incendios.

Paradójicamente, este escenario se dio en paralelo a un buen desempeño comercial. Ford siguió liderando segmentos clave como el de pick-ups, lo que demuestra que el volumen de producción y la rápida incorporación de nuevas tecnologías están elevando el riesgo de errores en procesos de validación y control de calidad.

Toyota, alto volumen con pocos recalls

En el segundo lugar del ranking apareció Toyota, una marca tradicionalmente asociada a la fiabilidad mecánica. Durante 2025, la firma japonesa lanzó apenas 15 campañas de retiro, una cifra baja en comparación con otros fabricantes, pero que afectaron a cerca de 3.2 millones de vehículos.

El grueso de los problemas volvió a estar vinculado con cámaras de reversa defectuosas, presentes en más de un millón de unidades. A esto se sumaron fallas en paneles de instrumentos digitales que podían dejar de mostrar información crítica, situación detectada en casi 600,000 automóviles.

Modelos populares como RAV4 y Corolla figuraron entre los más impactados, lo que amplificó el alcance de las campañas debido a su enorme presencia en el mercado estadounidense.

Toyota también enfrentó reportes más específicos, como filtraciones de humedad en sistemas electrónicos de asistencia al estacionamiento en el Land Cruiser, un detalle que refleja los desafíos adicionales que trae consigo la electrificación parcial y total de su portafolio.

Aunque el número de recalls fue limitado, el elevado volumen de autos vendidos hizo que cualquier defecto se tradujera automáticamente en millones de unidades involucradas.

Stellantis y los riesgos en los híbridos

El tercer puesto correspondió a Stellantis, conglomerado que agrupa marcas como Jeep, Dodge, Chrysler y Ram. En 2025, la empresa contabilizó 53 campañas de retiro que afectaron a unos 2.7 millones de vehículos.

Uno de los focos más delicados estuvo en los sistemas híbridos enchufables 4xe utilizados en modelos como Jeep Wrangler y Grand Cherokee. Varias investigaciones detectaron fallas en módulos eléctricos de las baterías que podían generar sobrecalentamiento y, en casos extremos, riesgo de incendio.

Además, Stellantis debió intervenir por problemas en sistemas de frenos, suspensiones y airbags, especialmente en SUVs y pick-ups de alto volumen.

Aunque la cifra fue inferior a la registrada en 2024, los analistas consideran que el grupo aún enfrenta dificultades para estabilizar sus procesos de calidad en una etapa de transición tecnológica particularmente exigente.

Otras marcas con cifras relevantes

Más allá de los tres primeros lugares, otras compañías también cerraron el año con números significativos en campañas de retiro:

Hyundai: superó el millón de unidades afectadas en 21 campañas, principalmente por defectos en cinturones de seguridad en modelos Palisade fabricados entre 2020 y 2025.

Honda: alrededor de 1.5 millones de vehículos involucrados en 21 retiros, la mayoría por fallas en módulos electrónicos y sistemas avanzados de asistencia al conductor.

General Motors: cerca de 998,000 unidades, principalmente por problemas mecánicos en motores V8 6.2 litros utilizados en Chevrolet Silverado y Cadillac Escalade.

Kia: aproximadamente 982,000 vehículos en 13 campañas, varias relacionadas con tanques de combustible susceptibles a fugas en el sedán K5.

Marcas premium como BMW y Mercedes-Benz, así como Tesla, también realizaron múltiples llamados a revisión, aunque con volúmenes considerablemente menores en comparación con los gigantes del mercado masivo.

