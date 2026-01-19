Ford y su pick-up eléctrica de $30,000: ¿Un proyecto Apolo?

En los grandes salones del automóvil suelen presentarse modelos llamativos, prototipos futuristas y promesas de tecnologías que tardarán años en llegar a la calle.

Pero en Detroit, este año, Ford llevó algo distinto: un mensaje. No estaba centrado solo en potencia, diseño o pantallas gigantes, sino en la ambición de construir una camioneta eléctrica asequible que cambie el rumbo financiero y tecnológico de la compañía.

Jim Farley, director ejecutivo del fabricante estadounidense, aprovechó su presencia en el Auto Show de Detroit 2026 para detallar el estado de uno de los proyectos más delicados de su gestión: una pick-up eléctrica con precio objetivo de $30,000 dólares, que será el primer vehículo basado en la nueva Universal EV Platform de Ford.

Más allá de los datos técnicos, lo que más llamó la atención fue el tono con el que se refirió al programa. En una entrevista con InsideEVs, Farley lo comparó directamente con uno de los mayores hitos tecnológicos del siglo XX: “Esto es literalmente como la misión Apolo o Géminis de Ford. Un proyecto exclusivamente estadounidense y de alto riesgo, al igual que los motores de la Fórmula 1, es uno de los proyectos más desafiantes en los que he participado”.

Una plataforma pensada para ocho modelos

La futura camioneta no llegará sola. Será el primer integrante de una familia completa de vehículos eléctricos desarrollados sobre una arquitectura totalmente nueva. Según confirmó el propio CEO, la Universal EV Platform está diseñada para dar vida, al menos, a ocho modelos distintos a partir de 2027.

Farley aseguró que el programa avanza dentro del calendario previsto y que el primer prototipo funcional ya es una realidad. La base tecnológica, además, supone una ruptura con muchos procesos tradicionales dentro de la empresa.

“Todas las piezas están presupuestadas y diseñadas, y ahora estamos trabajando a fondo en la modernización de la planta de fabricación. Detuvimos la producción del Escape. Ya tenemos las máquinas de megacasting funcionando. Estamos construyendo prototipos con nuestro propio software de arquitectura eléctrica zonal que controla los vehículos. Me emocionó mucho ver cómo el vehículo giraba y se detenía con el software de Ford y el silicio que diseñamos y especificamos”, explica.

El uso del megacasting —grandes piezas estructurales fabricadas en una sola fundición—, junto con un nuevo sistema de software centralizado, busca reducir costos, simplificar la producción y mejorar la rentabilidad, un punto crítico para la marca en su transición eléctrica.

Jim Farley, director ejecutivo de Ford. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una inversión multimillonaria y muchas incógnitas

Detrás de este desarrollo hay una cifra que refleja la magnitud del reto: alrededor de $5,000,000,000 dólares invertidos solo en la creación de la plataforma y la adaptación industrial necesaria para producirla.

Farley reconoce que se trata de una apuesta arriesgada. No solo por el dinero comprometido, sino porque implica modificar de raíz la forma en que Ford diseña, ensambla y programa sus vehículos eléctricos.

“Hemos adoptado muchos enfoques experimentales con nuevos proveedores. Es una forma totalmente diferente de construir el vehículo. Nuevos diseños de estaciones de trabajo. Soluciones informáticas completamente nuevas para respaldar el lanzamiento de las piezas. Hay tantas cosas experimentales en Ford que, ahora mismo, solo nos centramos en aterrizar el avión”, comenta.

El directivo admite que no existe garantía absoluta de éxito. En una industria donde cada retraso o error de ingeniería puede costar cientos de millones, la presión es enorme.

La urgencia de lograr rentabilidad eléctrica

El proyecto llega en un momento sensible para Ford. La compañía necesita demostrar que puede fabricar vehículos eléctricos rentables y no solo modelos atractivos desde el punto de vista tecnológico.

La experiencia reciente con la F-150 Lightning todavía pesa dentro de la organización. Aunque el modelo marcó un hito como una de las primeras pick-ups eléctricas de gran producción, sus márgenes y volúmenes no cumplieron con las expectativas iniciales, lo que obligó a replantear estrategias y recortar inversiones en algunos programas.

La nueva pick-up de $30,000 dólares apunta justamente a resolver ese problema: volumen alto, precio accesible y costos controlados mediante una plataforma modular. Para Ford, no se trata solo de lanzar otro modelo, sino de asegurar la viabilidad económica de su futuro eléctrico.

Ford Escape 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

China en el radar y un mercado que se transforma

Durante su intervención, Farley también se refirió al creciente peso de los fabricantes chinos en la industria global. Marcas que hace una década eran casi desconocidas hoy compiten en tecnología, precio y velocidad de desarrollo con los gigantes tradicionales.

El propio ejecutivo no dudó en reconocer su impacto: “Diría que son los competidores más importantes hoy en día, junto con los surcoreanos”.

La conversación cobra especial relevancia ante la posibilidad de que fabricantes chinos comiencen a producir vehículos en suelo estadounidense. En días pasados, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró: “Si quieren venir, construir una planta y contratarte a ti, a tus amigos y a tus vecinos, ¡genial! Me encanta. Que venga China, que venga Japón”.

Farley ve con cautela este escenario, pero valora que el debate se esté dando a nivel político: “Es muy positivo que el presidente de Estados Unidos esté considerando este tema. Me siento muy alentado por ello y creo que vamos a tener un gran debate como país. Hay mucho que decir sobre cuáles deberían ser estas políticas”.

