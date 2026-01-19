El BMW más potente baja $25,000 dólares de golpe

BMW construyó su prestigio combinando lujo, alto rendimiento y tecnología avanzada, una receta que casi siempre viene acompañada de precios elevados. Sin embargo, ni siquiera ese posicionamiento histórico garantiza el éxito cuando un producto no logra convencer al público.

Hoy, la marca alemana enfrenta esa realidad con su modelo más extremo: un SUV que nació para ser vitrina tecnológica y terminó obligando a la compañía a aplicar uno de los descuentos más agresivos de su historia reciente.

Ese es el caso del BMW XM Label, el SUV más potente que ha salido de una línea de producción de la marca alemana. Lo que nació como un buque insignia destinado a marcar una nueva era para la división M, hoy se convierte en protagonista por una razón muy distinta: un recorte directo de $25,000 dólares en su precio para el mercado estadounidense.

La rebaja busca dar oxígeno a un vehículo que, pese a su despliegue tecnológico y cifras de superdeportivo, no ha cumplido con las expectativas comerciales. Y eso ha obligado a BMW a tomar decisiones drásticas sobre su futuro inmediato.

De estandarte tecnológico a versión única

Cuando el XM fue presentado, BMW ofrecía dos configuraciones: una versión base y la más radical, conocida como Label o Black Label. El precio reflejaba su posicionamiento exclusivo: más de $150,000 dólares para el modelo de entrada y más de $180,000 dólares para la variante tope de gama.

Con el paso del tiempo, la demanda comenzó a enfriarse. Para el año modelo 2026, la marca decidió simplificar la gama y eliminar la versión básica, dejando únicamente el XM Label V8 como opción disponible.

Pero el ajuste no se quedó ahí. Para hacerlo más atractivo frente a una competencia feroz y a sus propios modelos internos, BMW aplicó el descuento de $25,000 dólares, dejando su precio final en torno a los $159,000 dólares, una cifra similar a la que tenía el XM base en 2025.

El movimiento deja claro que el problema no era únicamente la complejidad de la gama, sino la dificultad de justificar un precio tan elevado en un segmento que se ha vuelto extremadamente competitivo.

El BMW más potente jamás fabricado

Desde el punto de vista técnico, el XM Label no tiene nada que envidiar a ningún otro vehículo de producción de la marca. Su sistema híbrido enchufable combina un motor V8 biturbo con un propulsor eléctrico para desarrollar 738 caballos de fuerza y 738 libras-pie de torque.

Estas cifras lo colocan por encima de cualquier otro BMW de serie, incluidos los modelos M más radicales. Aceleración brutal, velocidad máxima elevada y una presencia imponente forman parte de su carta de presentación.

Sin embargo, también es un vehículo enorme. Con un peso cercano a las tres toneladas, su conducción está lejos de la ligereza que muchos asocian con la experiencia deportiva tradicional de BMW. Para algunos compradores, esa contradicción —prestaciones extremas en un SUV gigantesco— ha resultado poco convincente.

Las cifras que encendieron las alarmas

BMW proyectaba que Estados Unidos sería el principal mercado del XM, concentrando alrededor del 26% de las ventas globales, incluso por encima de China. La realidad fue muy distinta.

En 2025, la marca solo logró matricular 1,878 unidades del XM en todo el país. Un número sorprendentemente bajo para un modelo que debía representar la cúspide tecnológica y de imagen de la división M.

Ese volumen convirtió al XM en el vehículo menos vendido de toda la gama BMW en Estados Unidos, incluso por debajo de modelos mucho más nicho como el roadster Z4.

Como consecuencia directa, numerosos concesionarios comenzaron a acumular inventario, tanto de las versiones básicas como del Label. La presión por liberar patios y reducir pérdidas terminó empujando a la marca a aplicar descuentos agresivos.

Uno de los factores que más ha perjudicado al XM viene desde dentro de la propia casa. BMW ofrece alternativas muy atractivas por bastante menos dinero, como el X5 M, cuyo precio ronda los $131,000 dólares.

Aunque es más pequeño, su nivel de prestaciones es alto, su imagen deportiva es más clásica y su precio resulta considerablemente más fácil de justificar para muchos clientes habituales de la marca.

A esto se suma un mercado estadounidense saturado de SUV de lujo. Audi, Mercedes-Benz y Lexus dominan amplios segmentos, con productos bien posicionados en precio, tecnología y percepción de marca. En ese contexto, convencer a un cliente de pagar más de $150,000 dólares por un BMW SUV se ha vuelto una tarea complicada.

Finalmente, está el perfil del producto. El XM Label es enorme, llamativo y extremadamente potente, pero también pesado y menos ágil de lo que sugiere su potencia.

