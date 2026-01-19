Volkswagen estrena su primer SUV eléctrico con generador

Cuando se habla del futuro del automóvil, casi siempre se plantea como una elección binaria: o combustión o eléctrico. Sin embargo, en los principales laboratorios de innovación de la industria —y China es hoy el más importante— esa frontera empieza a difuminarse.

Allí, las marcas no solo compiten por vender más, sino por ensayar tecnologías capaces de convencer a millones de conductores que aún desconfían de depender exclusivamente de una batería.

Volkswagen decidió jugar esa carta con un producto que no pasa desapercibido. Se trata del ID.ERA 9X, un SUV de gran tamaño que inaugura en la marca alemana la llamada tecnología de autonomía extendida. No es un híbrido tradicional ni un eléctrico puro en el sentido estricto, sino una fórmula intermedia pensada para eliminar el miedo a quedarse sin energía en trayectos largos.

El modelo fue desarrollado específicamente para el mercado chino, donde el crecimiento de los vehículos electrificados convive con una infraestructura desigual de carga rápida fuera de las grandes ciudades. Para Volkswagen, este escenario representa tanto un desafío como una oportunidad para introducir soluciones diferentes a las ya conocidas.

¿Qué es exactamente la autonomía extendida?

La autonomía extendida se basa en un principio sencillo: el vehículo se mueve siempre con motores eléctricos, pero cuenta con un pequeño motor a gasolina que no impulsa las ruedas. Su única función es actuar como generador cuando la batería alcanza un nivel bajo de carga.

El llamativo Volkswagen ID.ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

En el caso del ID.ERA 9X, el sistema utiliza un motor turboalimentado de 1.5 litros que se activa automáticamente cuando es necesario producir electricidad adicional. Esa energía se envía a la batería, permitiendo continuar la marcha sin necesidad inmediata de conectarse a un cargador.

En la práctica, el conductor experimenta una conducción idéntica a la de un vehículo eléctrico: aceleración suave, silencio mecánico y ausencia de cambios de marcha tradicionales. La diferencia aparece en la tranquilidad de saber que, si no hay un punto de carga cerca, el generador puede mantener el sistema funcionando durante cientos de kilómetros adicionales.

Este concepto ya ha sido explorado por otros fabricantes, pero es la primera vez que Volkswagen lo implementa en un modelo de producción bajo su propia arquitectura eléctrica.

Hasta 620 millas de alcance combinado

Uno de los datos más llamativos del ID.ERA 9X es su autonomía total declarada: más de 620 millas combinando la capacidad de la batería y la energía generada por el motor a gasolina. La cifra exacta depende del tipo de conducción, la velocidad y las condiciones del terreno, pero sitúa al modelo entre los más capaces de su segmento.

Volkswagen ofrecerá tres versiones distintas del SUV. Dos de ellas contarán con un solo motor eléctrico y tracción trasera, mientras que la variante superior incorporará dos motores, uno por eje, para disponer de tracción integral.

Más del Volkswagen ID.ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Las baterías disponibles serán de 51.1 kWh y 65.2 kWh. Con la batería de mayor capacidad, el vehículo puede recorrer más de 200 millas utilizando únicamente energía eléctrica, sin intervención del generador.

En cuanto a potencia, el modelo de entrada desarrolla 295 caballos de fuerza, cifra que se mantiene en la versión intermedia. El tope de gama eleva considerablemente el rendimiento hasta los 510 caballos de fuerza, posicionándose como una alternativa real dentro del segmento de SUV grandes de enfoque premium.

Un SUV de tamaño completo con ambiciones premium

El ID.ERA 9X no solo estrena tecnología, también marca un nuevo escalón en tamaño dentro de la familia eléctrica de Volkswagen. Desarrollado junto al socio local SAIC, mide aproximadamente 17 pies de largo, 6.50 pies de ancho y 5.90 pies de alto, con una distancia entre ejes de 10.3 pies.

Estas proporciones lo colocan directamente en la categoría de los SUV de tamaño completo, un territorio dominado por marcas que tradicionalmente han apostado por motores de gran cilindrada y alto consumo.

En el interior, el enfoque es claramente confortable. La configuración es de seis plazas distribuidas en tres filas, con asientos tipo capitán en la segunda y tercera fila. Este diseño prioriza el espacio individual y facilita el acceso al habitáculo, además de reforzar la sensación de estar ante un vehículo orientado a viajes largos.

Volkswagen ID.ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Volkswagen también ha puesto énfasis en los materiales y en la tecnología a bordo. El sistema de infoentretenimiento ocupa un lugar central, acompañado por múltiples pantallas y superficies digitales, en línea con lo que el consumidor chino espera hoy en un producto de gama alta.

¿Llegará esta tecnología a otros mercados?

Por ahora, el ID.ERA 9X está pensado exclusivamente para China. No existen anuncios oficiales sobre su comercialización en Europa o América, pero la propia estrategia del grupo sugiere que el sistema de autonomía extendida podría expandirse a otros modelos.

SUV medianos como el Tiguan o el futuro Tayron aparecen como candidatos naturales para adoptar esta solución, especialmente en mercados donde la red de carga aún es limitada o donde los compradores siguen mostrando reservas frente al vehículo eléctrico puro.

