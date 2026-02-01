Pon atención: elimina el ruido de la correa del alternador

Ese chillido que aparece al girar la llave o al encender el aire acondicionado rara vez es casualidad. La correa del alternador —también conocida como correa serpentina— trabaja bajo tensión constante para mover componentes esenciales del motor. Cuando algo falla en ese equilibrio, el sonido es la forma más clara que tiene el auto de pedir atención inmediata.

Lejos de ser un simple problema acústico, el ruido suele indicar deslizamiento, desgaste o contaminación. Ignorarlo puede derivar en fallos del alternador, pérdida de carga eléctrica, sobrecalentamiento del motor o incluso la inmovilización total del vehículo.

Comprender por qué aparece el chirrido es el primer paso para eliminarlo de forma definitiva y no solo silenciarlo por unos días.

Las causas más comunes del chirrido

La razón principal del ruido es el patinaje de la correa sobre las poleas. Esto ocurre cuando la fricción adecuada desaparece o la tensión deja de ser la correcta. En la mayoría de los autos modernos, el tensor automático es el responsable de mantener esa presión. Si el tensor está fatigado o su resorte perdió fuerza, la correa no se ajusta como debería.

Otro factor frecuente es el desgaste natural del caucho. Con el paso del tiempo, la correa se estira más allá de su límite elástico y ya no puede “agarrarse” correctamente. A simple vista puede parecer aceptable, pero su superficie puede estar endurecida o vidriada.

La contaminación también juega un papel clave. Restos de aceite, refrigerante o incluso líquido de dirección asistida reducen drásticamente la adherencia. Basta una pequeña fuga cercana para provocar un chirrido persistente, especialmente en frío o con carga eléctrica alta.

Una inspección visual con el motor apagado y frío permite detectar grietas, bordes deshilachados o un brillo excesivo en la superficie. Cualquiera de estos signos indica que la correa está al final de su vida útil.

Productos que debes evitar a toda costa

Cuando el ruido aparece, muchos recurren a soluciones rápidas sin medir las consecuencias. Aplicar lubricantes multiusos como WD-40 es uno de los errores más comunes y peligrosos. Estos productos están formulados para metal, no para caucho, y terminan degradando el material de la correa.

El resultado inicial puede parecer positivo porque el ruido desaparece, pero el daño químico provoca hinchazón del caucho y acelera el desgaste. A mediano plazo, el deslizamiento aumenta y el riesgo de que la correa salte o se rompa es mucho mayor.

Los remedios caseros tampoco son una buena idea. Jabón, cera de vela o grasas improvisadas generan una solución momentánea, pero atrapan polvo y arena del camino. Esa mezcla se convierte en una pasta abrasiva que daña tanto la correa como las poleas.

Qué productos sí funcionan y cuándo usarlos

Si se necesita una solución temporal, los acondicionadores específicos para correas (belt dressing) son la opción menos agresiva. Están formulados para trabajar con caucho EPDM moderno y restauran ligeramente la adherencia.

Es importante leer la etiqueta y evitar productos con destilados de petróleo. Un aerosol de este tipo cuesta entre $10 y $15 dólares y puede servir como herramienta de diagnóstico: si el ruido desaparece al aplicarlo, el problema es claramente el deslizamiento.

Eso sí, estos productos no sustituyen una reparación. Funcionan como puente mientras se programa el cambio de la correa o del tensor.

Trucos simples para diagnosticar el problema

Una prueba muy efectiva es la del agua. Con el motor en marcha, rocía ligeramente la correa con agua limpia. Si el ruido desaparece y vuelve al secarse, el problema es suciedad o desgaste superficial. Si el chirrido persiste, el origen probablemente esté en el tensor o en los rodamientos de alguna polea.

También conviene revisar fugas cercanas y escuchar si el ruido cambia al encender consumidores eléctricos como el aire acondicionado o las luces. En sistemas antiguos con correas en V, la tensión puede ajustarse manualmente, pero en vehículos modernos el tensor suele ser el culpable en la mayoría de los casos.

Cuándo cambiar la correa y cuánto cuesta

Reemplazar una correa serpentina es una de las operaciones más simples y económicas del mantenimiento preventivo. El cambio suele tomar menos de 20 minutos con herramientas básicas y el costo de la pieza oscila entre $20 y $50 dólares, dependiendo del modelo.

En contraste, ignorar el problema puede terminar en una avería mucho mayor. Si la correa se rompe en marcha, el alternador deja de cargar, la bomba de agua se detiene y el motor puede sobrecalentarse en cuestión de minutos.

Aunque muchas correas modernas están diseñadas para durar hasta 100,000 millas, es recomendable revisarlas cada 30,000 millas o ante cualquier síntoma como luces parpadeantes, dirección dura o aire acondicionado inestable.

