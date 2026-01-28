Toyota adelanta un SUV secreto y revive el rumor Highlander

Una silueta oscura, apenas iluminada por dos líneas LED que cruzan todo el ancho de la zaga, fue suficiente para encender la conversación en foros, redes sociales y medios especializados.

Toyota decidió no mostrar más que eso: un plano trasero, pocos segundos de video y una frase enigmática que no despeja ninguna duda. Pero cuando el mayor fabricante de automóviles del planeta se expresa así, el mercado presta atención.

La publicación apareció en la cuenta oficial de Toyota en Estados Unidos y rápidamente acumuló miles de comentarios, pensando en la Toyota Highlander. Algunos usuarios hablan de un modelo completamente nuevo; otros, de una evolución profunda de un SUV ya conocido. La marca, fiel a su estrategia, se ha limitado a decir: “Hay algo nuevo en el horizonte”. Nada más. Ninguna fecha concreta, ningún nombre, ninguna categoría confirmada.

Lo poco visible en el teaser sugiere un vehículo ancho, con pasos de rueda marcados y una firma lumínica trasera continua, un recurso estético cada vez más común en los lanzamientos recientes. El formato general apunta claramente a un SUV, aunque no queda claro su tamaño real ni su planteamiento mecánico.

Un adelanto mínimo que desató teorías máximas

El diseño de la parte trasera ha provocado comparaciones inmediatas con el Toyota Land Cruiser, especialmente por el volumen de los guardabarros y la postura elevada. Sin embargo, la mayoría de analistas descarta que se trate de una nueva variante todoterreno clásica.

Toyota ya confirmó hace tiempo el desarrollo de un Land Cruiser FJ de enfoque compacto, pero su llegada no está prevista en el corto plazo. Por calendario industrial, difícilmente encajaría con este adelanto publicado ahora.

Otras voces apuntan a un SUV completamente eléctrico, pensado para competir en el segmento de los modelos familiares de gran tamaño, donde marcas como Kia han ganado terreno con propuestas como el EV9. Precisamente, este último ha logrado una aceptación superior a la prevista en Estados Unidos, impulsando a varios fabricantes a acelerar proyectos similares.

Toyota, por su parte, anunció oficialmente que trabaja en dos SUV eléctricos de tres filas de asientos destinados al mercado norteamericano, ambos a producirse en su planta de Kentucky. El vehículo del teaser podría ser uno de ellos, lo que explicaría su presentación inicial en redes sociales estadounidenses.

El contexto eléctrico complica el panorama

No obstante, el momento elegido para lanzar un SUV eléctrico de gran tamaño en Estados Unidos no parece el más sencillo. La eliminación de incentivos federales y el enfriamiento general del mercado de vehículos eléctricos han reducido el entusiasmo inicial de muchos compradores.

Paradójicamente, Toyota ha construido buena parte de su éxito reciente en Norteamérica sobre modelos híbridos y de combustión altamente eficientes, con una demanda estable y márgenes sólidos. Apostar fuerte por eléctricos de gran tamaño supone un riesgo que la compañía japonesa ha reconocido de forma indirecta en presentaciones a inversores.

Aun así, la presión regulatoria y la competencia obligan a mantener una ofensiva tecnológica, aunque los volúmenes iniciales puedan ser moderados.

Entre las teorías más llamativas surge una que parecía archivada: el posible regreso del Toyota Highlander a ciertos mercados. Este SUV fue durante años el principal representante de la marca en el segmento de tres filas de asientos en Europa y otras regiones fuera de Norteamérica.

