Delicado: el error invisible que puso en jaque a Genesis

Un tablero completamente oscuro mientras el vehículo avanza no es una escena sacada de una película de ciencia ficción, sino una experiencia real para cientos de conductores de Genesis en los últimos meses.

Lo que parecía un fallo aislado terminó convirtiéndose en una alerta técnica de gran escala que hoy obliga a la marca de lujo de Hyundai a retirar casi 84,000 automóviles en distintos mercados.

El problema no está en el motor, ni en los frenos, ni en la batería. Está en algo mucho más silencioso y cotidiano: el software que controla las pantallas digitales del vehículo. Un pequeño error lógico en la gestión de memoria es suficiente para provocar que el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento se reinicien o queden completamente en blanco sin previo aviso.

En una era donde casi toda la información del automóvil se concentra en paneles digitales, esta falla deja al conductor momentáneamente “ciego” ante datos esenciales para la conducción.

El motivo que está provocando que las pantallas se apaguen

Según la documentación presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el origen del problema se encuentra en un fallo de lógica de software vinculado al módulo de memoria del sistema de radio HD.

Cuando esta función entra en conflicto con otros procesos del sistema multimedia, se produce un reinicio inesperado. En ese instante desaparecen simultáneamente:

El velocímetro digital.

El indicador de combustible.

Las advertencias del vehículo.

La información de temperatura.

El mapa y los controles multimedia.

El apagón puede durar desde segundos hasta más tiempo, dependiendo del caso, y puede repetirse de forma intermitente.

Genesis ha reconocido oficialmente 237 reportes de clientes entre el 26 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026 relacionados con pantallas congeladas, reinicios inesperados o pérdida total de imagen. Aunque la empresa asegura que no tiene constancia de accidentes ni heridos provocados directamente por este defecto, el potencial riesgo es evidente.

Perder de vista la velocidad real o una advertencia mecánica en plena circulación urbana o en carretera puede convertirse en un factor crítico en cuestión de segundos.

Los modelos afectados por el retiro masivo

El retiro involucra exclusivamente vehículos de los años modelo 2025 y 2026, todos pertenecientes a la gama media y alta de Genesis. Se trata, por tanto, de unidades relativamente nuevas y con una fuerte carga tecnológica.

Genesis G80.

Electrified G80.

Genesis GV60.

Genesis GV70.

Electrified GV70.

Genesis GV80.

En total, la marca ha identificado 83,877 vehículos, cifra que se redondea comercialmente a unas 84,000 unidades.

Para muchos propietarios, se trata de vehículos recién adquiridos, con precios elevados y posicionados como referentes de lujo digital, por lo que la presencia de un fallo electrónico de esta naturaleza resulta especialmente frustrante.

Un problema de seguridad más que de comodidad

A simple vista, podría pensarse que se trata de una molestia tecnológica comparable a que el sistema multimedia se congele o el Bluetooth deje de funcionar. Sin embargo, el impacto va mucho más allá.

El cuadro de instrumentos digital es hoy el equivalente moderno de los relojes analógicos tradicionales. Allí se concentra toda la información básica para conducir de forma segura. Si este panel se apaga, el conductor pierde referencias esenciales para:

Mantener una velocidad adecuada.

Detectar niveles críticos de combustible.

Recibir alertas de sobrecalentamiento.

Identificar fallos mecánicos urgentes.

La intermitencia del error agrava el problema, ya que puede no manifestarse durante días y luego aparecer de forma súbita en el peor momento posible: tráfico denso, lluvia intensa o conducción nocturna.

Este caso pone en evidencia hasta qué punto los automóviles modernos dependen del software para tareas que antes se resolvían con simples agujas y bombillas.

La respuesta oficial de Genesis

Genesis implementó una corrección definitiva a nivel de producción el 26 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, los vehículos ensamblados incorporan una versión de software que elimina el fallo de lógica en la memoria del sistema de radio HD.

Para los autos ya vendidos, la solución será gratuita y se aplicará de dos maneras: actualización directa en concesionario y actualización remota mediante sistema OTA (over-the-air), en los modelos compatibles.

Los propietarios recibirán notificaciones oficiales por correo para coordinar la instalación del software correctivo.

Mientras tanto, la recomendación provisional de la marca es desactivar manualmente la función de radio HD. Aunque no elimina el problema por completo, sí reduce significativamente la probabilidad de que se active el fallo.

Los dueños de modelos G80, GV60, GV70 y GV80 de los años 2025 y 2026 deberían verificar si su vehículo se encuentra dentro del rango afectado consultando el número VIN en la base de datos de la NHTSA o contactando directamente al distribuidor oficial de Genesis.

