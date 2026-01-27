Este país vende el Tesla Model 3 más barato del planeta

Tesla acaba de dar un golpe inesperado sobre la mesa del mercado eléctrico global. Sin grandes anuncios ni eventos multitudinarios, la marca de Elon Musk ha puesto a la venta una versión inédita del Model 3 con un precio que rompe todos sus registros anteriores y redefine lo que significa “accesible” dentro de su catálogo.

La estrategia no responde a un capricho tecnológico, sino a una combinación de presión comercial y competencia creciente. En varios mercados, la demanda de vehículos eléctricos se ha desacelerado y los fabricantes han comenzado a explorar fórmulas más agresivas para captar nuevos compradores. Tesla ha optado por una receta directa: bajar el precio, aunque eso implique renunciar a parte del confort y del rendimiento.

El resultado es el Tesla Model 3 más barato jamás producido, disponible por ahora en Corea del Sur, donde ya figura en la web oficial de la compañía con un valor final —incluidos incentivos gubernamentales— de $23,760 dólares.

Un precio que rompe la escala habitual de Tesla

La cifra llama la atención no solo por ser la más baja dentro de la gama Model 3, sino porque queda muy por debajo de lo que Tesla cobra por versiones equivalentes en la mayoría de mercados desarrollados.

Para ponerlo en contexto, el Model 3 Standard que la marca vende normalmente en Corea del Sur tiene un precio cercano a $34,045 dólares, lo que implica una diferencia de más de $10,000 dólares respecto a esta nueva variante simplificada.

El Model 3 Performance. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Este movimiento convierte automáticamente a esta versión en el Tesla Model 3 más barato del mundo, una etiqueta que hasta ahora parecía incompatible con la imagen “premium tecnológico” que Musk ha cultivado durante más de una década.

Desde el punto de vista comercial, la jugada es clara: ampliar la base de clientes, atraer a quienes hasta ahora veían a Tesla como una marca fuera de su alcance y defender terreno frente a fabricantes asiáticos que han entrado con fuerza en el segmento eléctrico asequible.

Autonomía recortada y prestaciones más modestas

El precio reducido no llega sin sacrificios. El apartado más afectado es la autonomía, uno de los factores clave para muchos compradores de vehículos eléctricos.

Este Model 3 económico ofrece un alcance homologado de 382 kilómetros, una cifra considerablemente inferior a los 583 kilómetros que declara la versión Standard convencional. La diferencia es de 201 kilómetros, un recorte que puede ser determinante para quienes recorren largas distancias con frecuencia.

El rendimiento también se ha ajustado. La aceleración de 0 a 100 km/h pasa de 5,2 segundos en el modelo estándar a 6,2 segundos en esta variante básica. No es un coche lento, pero deja claro que el enfoque ya no es deportivo, sino funcional.

El importante modelo Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla ha priorizado que el vehículo siga siendo competitivo en ciudad y desplazamientos diarios, aunque pierde parte de la versatilidad que caracteriza al Model 3 tradicional.

Equipamiento reducido al mínimo esencial

Donde más se nota el carácter “low cost” es en el interior. Tesla ha simplificado el equipamiento hasta niveles poco habituales en la marca.

Los compradores solo pueden elegir llantas de 18 pulgadas y una única opción de tapicería en color negro. No hay alternativas estéticas ni paquetes de personalización.

El sistema de infoentretenimiento pierde por completo la función de radio, una decisión llamativa incluso dentro de la filosofía minimalista de la empresa. Además, los asientos delanteros y el volante dejan de tener ajustes eléctricos y pasan a utilizar controles manuales.

Los asientos delanteros conservan la calefacción, pero pierden la ventilación. En la segunda fila, la reducción es mayor: desaparece por completo la calefacción.

Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

A esto se suman otras ausencias relevantes como:

Eliminación de la pantalla trasera.

Supresión del climatizador específico para los asientos posteriores.

Desaparición de la iluminación ambiental.

Retrovisores con ajuste eléctrico, pero sin tratamiento antirreflectante.

En conjunto, el vehículo mantiene lo imprescindible para operar como un Tesla moderno, pero prescinde de buena parte del confort que se da por sentado en la gama media-alta.

