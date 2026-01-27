Con molestia: Jaguar se planta y no quiere nada de híbridos

Jaguar ha decidido hablar sin rodeos. En medio de un aluvión de especulaciones sobre su futuro tecnológico, la histórica marca británica rompió el silencio con un mensaje directo, poco habitual en el lenguaje corporativo y cargado de contundencia: no habrá motores híbridos ni soluciones intermedias en su nueva etapa.

La reacción llega justo cuando la industria del automóvil vive un momento de dudas. Las ventas de eléctricos crecen con menos fuerza que hace dos años, varios fabricantes han retrasado objetivos y algunos han recuperado proyectos de combustión como salvavidas. En ese contexto, Jaguar ha optado por desmarcarse por completo.

Su hoja de ruta, aseguran, no se toca: a partir de 2026, la firma será una marca de lujo 100% eléctrica.

“Es basura”: Jaguar responde sin matices

El origen de la polémica fue un reporte del medio británico Sunday Times, que afirmaba que ingenieros de Jaguar habían recibido instrucciones para analizar la viabilidad de motores híbridos o sistemas de rango extendido, donde un pequeño propulsor de gasolina actúa como generador eléctrico.

La respuesta no tardó en llegar. Según informó Autocar, un alto cargo de la compañía calificó esos rumores con una sola palabra: “Basura” (rubbish).

Desde la sede de la marca se insistió en que no existe ningún proyecto activo relacionado con motores térmicos y que no se contempla ningún giro estratégico. Un portavoz fue aún más claro al reafirmar que el plan de reconversión total hacia la electromovilidad “permanece intacto”.

Nueva imagen de Jaguar. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Pese a ello, fuentes internas citadas por medios británicos reconocen que no todos los empleados y concesionarios comparten el mismo entusiasmo. Algunos temen que apostar todo a una sola tecnología, en un momento de transición irregular, sea una jugada demasiado arriesgada.

El Type 00 no tendrá tubos de escape

El símbolo visible de esta transformación será el Jaguar Type 00, un gran GT eléctrico de cuatro puertas que marcará el inicio de la nueva etapa estética y tecnológica de la marca.

Este modelo no solo prescindirá por completo de motores de combustión, sino que también representa una ruptura con el diseño clásico de Jaguar. La compañía busca posicionarse en el segmento más alto del mercado eléctrico, apuntando directamente a marcas como Bentley o Rolls-Royce, pero con una identidad moderna y minimalista.

El vehículo se construye sobre la nueva plataforma Jaguar Electric Architecture (JEA), desarrollada exclusivamente para coches eléctricos. Esto hace prácticamente inviable, tanto por costes como por ingeniería, integrar un sistema híbrido a estas alturas del proyecto.

Desde Jaguar insisten en que su transformación no es progresiva ni flexible. La definen internamente como un “reset total”.

El nuevo modelo Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

El cierre de la era térmica ya tiene fecha oficial: el último Jaguar con motor de gasolina, un F-Pace SVR en color negro, salió de la línea de producción en diciembre de 2025, poniendo punto final a más de siete décadas de motores de combustión.

Una inversión gigantesca y un salto al vacío calculado

Detrás de esta decisión hay una apuesta económica de gran magnitud. Jaguar Land Rover (JLR), el grupo propietario de la marca, ha comprometido una inversión de 18,000 millones de libras para rediseñar productos, fábricas, plataformas tecnológicas y procesos industriales.

El objetivo no es vender más coches, sino vender menos, pero mucho más caros. Jaguar quiere convertirse en una marca más pequeña, exclusiva y con altos márgenes, centrada únicamente en el lujo eléctrico.

El director general de la firma, Rawdon Glover, ha confirmado recientemente que el diseño definitivo del Type 00 ya está cerrado y que más de 150 prototipos se encuentran actualmente en pruebas de validación en distintos puntos del planeta.

Interior del Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

El calendario también está definido: el modelo será presentado oficialmente en 2026 y llegará a los concesionarios en 2027.

Su precio, según estimaciones internas citadas por la prensa especializada, superará los $108,000 dólares, lo que lo situará muy por encima del Jaguar medio de la última década.

Más allá de la tecnología, Jaguar considera que el mayor riesgo sería perder coherencia. Mientras otras marcas combinan eléctricos, híbridos, microhíbridos y combustión tradicional, la firma británica ha optado por una narrativa única y radical.

Su nueva filosofía de diseño y producto se denomina “Exuberant Modernism”, una reinterpretación del lujo basada en silencio, materiales sostenibles, software avanzado y cero emisiones locales.

Desde la compañía sostienen que dar marcha atrás ahora dañaría irreversiblemente la credibilidad del proyecto.

