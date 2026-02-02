Hyundai llamó a revisión a más de medio millón de Palisade

Las alertas de seguridad no suelen pasar desapercibidas, pero cuando afectan a un modelo de gran volumen y orientación familiar, el impacto se multiplica. Hyundai Motor America ha confirmado oficialmente el retiro del mercado de 568,576 unidades del Hyundai Palisade en Estados Unidos, correspondientes a los años modelo 2020 a 2025.

El motivo es un posible fallo en los airbags laterales tipo cortina de la tercera fila, que podrían no desplegarse correctamente en determinadas situaciones de accidente.

La información fue comunicada a través de documentos presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), lo que sitúa el caso bajo el máximo escrutinio regulatorio. El Palisade es uno de los SUV de tres filas más vendidos del país, una elección habitual entre familias que priorizan espacio y seguridad, lo que eleva la preocupación entre los propietarios.

El airbag que no cumple la normativa

El foco del problema se encuentra en los airbags laterales de cortina que protegen a los ocupantes de la tercera fila. Según la investigación conjunta llevada a cabo por Hyundai y la NHTSA, estos elementos no cumplen con los requisitos establecidos por la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados FMVSS No. 226, conocida como Ejection Mitigation, diseñada para reducir el riesgo de expulsión de los ocupantes en colisiones laterales o vuelcos.

El fallo salió a la luz durante pruebas de cumplimiento realizadas de forma rutinaria en un Hyundai Palisade modelo 2025. En esos ensayos, el desplazamiento de la cabeza del maniquí de prueba superó el límite permitido de 100 milímetros, una señal clara de que el airbag podría no ofrecer la protección adecuada en ciertos escenarios de impacto.

Este comportamiento supone un aumento del riesgo de lesiones en la cabeza para los pasajeros de la tercera fila, un aspecto especialmente delicado en un vehículo que se promociona como solución segura para familias numerosas y viajes largos.

Un problema analizado durante meses

Lejos de tratarse de un hallazgo puntual, el defecto ha sido objeto de una investigación prolongada. Entre abril y diciembre de 2025, Hyundai, la NHTSA y varios socios técnicos realizaron una batería extensa de pruebas adicionales.

La Hyundai Palisade 2026 se presenta como una magnífica opción.

Estas incluyeron evaluaciones en distintos niveles de equipamiento del Palisade, con el objetivo de confirmar si el problema era aislado o recurrente.

Los resultados fueron consistentes: en múltiples configuraciones y escenarios de choque, los airbags de cortina de la tercera fila no cumplían de forma fiable con el estándar federal exigido.

En enero de 2026, el proveedor de airbags Autoliv aportó análisis adicionales y revisiones de video de pruebas de impacto, reforzando la conclusión de que existía una condición defectuosa real.

Con toda la evidencia sobre la mesa, la North America Safety Decision Authority (NASDA) de Hyundai determinó que el retiro era necesario para los vehículos afectados en el mercado estadounidense.

Modelos afectados y antecedentes recientes

El retiro incluye a los Hyundai Palisade de los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, fabricados para su venta en Estados Unidos dentro de determinados periodos de producción.

Llama la atención que este grupo coincide en gran medida con otro retiro anunciado en septiembre pasado, relacionado con los cinturones de seguridad, un antecedente que ha generado inquietud entre algunos propietarios.

Hyundai ha aclarado que los vehículos afectados ya no están en producción, por lo que el problema no impacta a las unidades nuevas que salen actualmente de fábrica.



Lo que deben hacer los propietarios

Por el momento, la marca sigue trabajando en la solución técnica definitiva para corregir el fallo de los airbags. Hyundai ha confirmado que la reparación será completamente gratuita, incluso para vehículos que ya no estén cubiertos por la garantía.

Además, la compañía reembolsará los gastos de bolsillo a quienes hayan pagado reparaciones relacionadas con este problema, conforme al plan aprobado por la NHTSA.

Los propietarios recibirán una notificación oficial por correo certificado a partir del 23 de marzo de 2026. Mientras tanto, es posible comprobar si un vehículo está afectado introduciendo el VIN en el sitio web oficial de la NHTSA o en el portal de Hyundai USA.

Aunque los SUV pueden seguir circulando con normalidad, las autoridades recomiendan extremar las precauciones con los ocupantes de la tercera fila hasta que se realice la revisión correspondiente.

