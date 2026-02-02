Grandes señales de alerta para un coloso del automóvil chino

Las matemáticas no entienden de relatos épicos. Cuando una compañía acostumbra al mercado a crecer sin freno, cualquier desviación se convierte automáticamente en motivo de análisis.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con BYD, que ha cerrado enero de 2026 confirmando una tendencia que ya nadie puede ignorar: las ventas caen por quinto mes consecutivo y el motor del crecimiento interno empieza a mostrar claros signos de fatiga.

Los datos oficiales publicados por la compañía reflejan que el pasado mes se vendieron 210,051 vehículos en todo el mundo, lo que representa una caída interanual del 30.11%.

No se trata de un ajuste puntual ni de un efecto estacional aislado, sino de la prolongación de una racha negativa que comenzó en julio del año pasado. Incluso para un fabricante acostumbrado a manejar volúmenes gigantescos, el golpe es considerable.

El mercado chino, hasta ahora su principal bastión, se ha vuelto mucho más complejo. La guerra de precios, la saturación de modelos y la entrada constante de nuevos actores están comprimiendo los márgenes y erosionando la demanda. El resultado es un escenario donde crecer ya no es automático, ni siquiera para el líder.

Producción a la baja y presión interna

La desaceleración no solo se percibe en las matriculaciones. La producción también ha sufrido un ajuste notable, con una caída del 29.1% en enero. Este retroceso confirma que la compañía está adaptando su ritmo industrial a una realidad menos exuberante, tratando de evitar acumulaciones de stock en un entorno cada vez más competitivo.

El modelo BYD SEAL 6 DM-i. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

A pesar de seguir lanzando nuevos modelos y de la evolución constante de su tecnología híbrida DM-i, BYD se enfrenta a un consumidor chino más prudente, menos dispuesto a cambiar de coche y mucho más sensible al precio.

Las ayudas públicas, que durante años impulsaron la electrificación, comienzan además a reducirse, añadiendo presión a todo el sector.

El eléctrico puro pierde terreno

El desglose por tipo de motorización revela un cambio significativo en las preferencias del mercado. Los eléctricos de batería (BEV) son los que más están sufriendo en este nuevo contexto.

Eléctricos de batería (BEV): 85,321 unidades matriculadas, con una caída del 33.6% respecto a enero del año anterior y un desplome del 56.35% frente a diciembre.

Híbridos enchufables (PHEV): 122,269 unidades vendidas, un 28.53% menos en comparación interanual y un 45.43% menos que el mes previo.

El dato sugiere que muchos compradores están optando por soluciones híbridas como refugio ante la incertidumbre, priorizando la versatilidad y la tranquilidad que ofrece un motor térmico de apoyo frente a los eléctricos puros.

BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

El exterior como tabla de salvación

Si hay un apartado donde el informe ofrece algo de alivio, ese es el de las exportaciones. En enero, las ventas fuera de China crecieron un 51.47% interanual, alcanzando 100,482 unidades. Aunque la cifra es un 24.55% inferior a la de diciembre, confirma que la demanda internacional sigue siendo el gran sostén de la marca.

BYD se ha marcado como objetivo para 2026 vender 1.3 millones de vehículos fuera de su mercado doméstico. Para lograrlo, está apoyándose en una estrategia poco habitual: una flota propia de barcos de transporte y una red de concesionarios que no deja de expandirse en Europa y el Sudeste Asiático.

