De sorpresa: termina el experimento de la Hyundai Santa Cruz

La industria automotriz estadounidense no suele perdonar los errores estratégicos, especialmente cuando se trata de uno de sus segmentos más emblemáticos: las camionetas pick-up.

Hyundai lo comprobó con la Santa Cruz, un modelo que intentó romper esquemas al combinar el confort de una SUV con la versatilidad de una camioneta compacta, pero que finalmente no logró cumplir con las expectativas comerciales.

Presentada como un “Sport Adventure Vehicle”, la Hyundai Santa Cruz se alejaba deliberadamente de la fórmula clásica de las pick-up. Su enfoque estaba más orientado a un uso urbano, a escapadas recreativas y a un público que priorizaba diseño y comodidad por encima de la capacidad de trabajo pesado. Sin embargo, esa misma diferenciación terminó convirtiéndose en su principal debilidad.

De acuerdo con un informe publicado por el medio especializado Automotive News, Hyundai decidió cerrar el ciclo de la Santa Cruz y ya definió que su producción finalizará a finales de 2026, marcando así el final de un proyecto que estuvo activo apenas cuatro años en el mercado estadounidense.

Un mercado dominado por propuestas más tradicionales

Entrar al segmento de pick-up en Estados Unidos implica competir contra gigantes con décadas de experiencia y una clientela extremadamente fiel.

Hyundai lanzó la Santa Cruz con la intención de captar a compradores jóvenes y urbanos, pero se encontró rápidamente con una realidad difícil de esquivar: el público estadounidense sigue asociando una camioneta con fuerza, resistencia y capacidad de trabajo.

El principal rival de la Santa Cruz fue la Ford Maverick, un modelo que, pese a ser compacta, conserva una imagen mucho más alineada con lo que los consumidores esperan de una pick-up. Ford, además, supo reforzar su propuesta con versiones híbridas y una clara orientación al uso laboral ligero, lo que le permitió consolidarse como líder en su categoría.

En contraste, la Santa Cruz nunca terminó de encontrar su lugar. Aunque no fue un fracaso absoluto en términos de ventas, sus cifras estuvieron lejos de lo que Hyundai había proyectado inicialmente para el modelo.

Las cifras que sellaron su destino

El desempeño comercial de la Hyundai Santa Cruz mostró señales de desgaste con el paso del tiempo.

El punto más crítico llegó en 2025, cuando las ventas alcanzaron apenas 25,499 unidades, lo que representó una caída del 29% respecto al período anterior. Esta tendencia descendente encendió las alarmas dentro de la compañía.

Las proyecciones internas indicaban que el panorama no mejoraría en los años siguientes, incluso con ajustes menores en equipamiento o versiones. Ante este escenario, Hyundai optó por adelantar el final del ciclo de vida del modelo y concentrar recursos en futuros desarrollos más alineados con las demandas reales del mercado estadounidense.

El problema de fondo: concepto y plataforma

Uno de los factores clave que jugaron en contra de la Santa Cruz fue su construcción. El modelo está basado en la plataforma monocasco de la Hyundai Tucson, lo que se traduce en una conducción suave, mayor confort en ciudad y una experiencia más cercana a la de una SUV que a la de una pick-up tradicional.

Si bien esta configuración resultaba atractiva para ciertos usuarios, también limitaba su resistencia y capacidades para tareas exigentes. En comparación con la Ford Maverick, pensada desde el inicio como una camioneta compacta para el trabajo, la Santa Cruz quedaba en desventaja en aspectos como carga, remolque y durabilidad en condiciones más duras.

Para el consumidor estadounidense promedio, estos elementos siguen siendo decisivos al momento de elegir una pick-up, incluso en los segmentos más pequeños.

El futuro de Hyundai en el mundo de las pick-up

La salida de la Santa Cruz deja a Hyundai momentáneamente fuera del segmento de camionetas en Estados Unidos, pero la marca ya trabaja en su próxima jugada. La compañía confirmó que está desarrollando una nueva pick-up más robusta, resistente y orientada al uso fuera del asfalto y a trabajos más exigentes.

Este futuro modelo, destinado específicamente al mercado estadounidense, podría tomar como base a la Kia Tasman, una camioneta que ha tenido buenos resultados en otros mercados internacionales. De concretarse, Hyundai apuntaría a competir en un nivel superior, enfrentándose a rivales como la Toyota Tacoma, Ford Ranger o incluso la Ram 1500.

Aunque se estima que la producción podría comenzar en 2029, por ahora no hay fechas oficiales para la presentación del concepto ni para el inicio de fabricación. La marca continuará evaluando la evolución del mercado antes de dar más detalles.

La Hyundai Santa Cruz 2026 será el último modelo disponible. Actualmente, su precio ronda los $30,000 dólares en Estados Unidos, y seguirá ofreciéndose únicamente mientras haya unidades en stock.

