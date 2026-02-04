Del furor al silencio: ¿Es el desplome del Xiaomi SU7 Ultra?

La curva de ventas del Xiaomi SU7 Ultra parece sacada de un manual de advertencias sobre lanzamientos excesivamente ambiciosos. Lo que comenzó como una auténtica fiebre por hacerse con el modelo más radical de la marca china ha terminado en un desplome que pocos anticipaban con tanta rapidez.

En cuestión de meses, el vehículo que muchos llegaron a calificar como “el mejor eléctrico chino del mundo” ha pasado a venderse a cuentagotas.

El dato que ha encendido todas las alarmas es contundente: apenas 45 unidades vendidas en un solo mes. Una cifra casi simbólica para un modelo que, en su estreno comercial, llegó a generar listas de espera, especulación en el mercado de segunda mano y una presión industrial que Xiaomi no lograba absorber con la suficiente rapidez.

Esta caída no es un rumor ni una estimación aislada. Diversos informes procedentes del mercado chino confirman que diciembre fue especialmente duro para el SU7 Ultra, consolidando una tendencia negativa que llevaba meses gestándose sin freno aparente.

Un historial de ventas que explica el derrumbe

Mirar atrás ayuda a entender la magnitud del batacazo. En marzo de 2025, mes de su lanzamiento, el Xiaomi SU7 Ultra alcanzó 3,101 unidades vendidas, una cifra espectacular para una variante deportiva y de precio elevado. Durante los meses siguientes, el modelo se mantuvo en una franja saludable, moviéndose entre 2,000 y 3,000 entregas mensuales hasta agosto.

El punto de inflexión llegó en septiembre. Ese mes, las ventas cayeron a 488 unidades, una señal clara de agotamiento de la demanda inicial. Octubre empeoró el panorama con 130 matriculaciones, noviembre lo confirmó con 80, y diciembre cerró el año con las ya conocidas 45 unidades.

El contraste es tan brusco que resulta imposible atribuirlo a un solo factor. La pregunta no es si el SU7 Ultra ha dejado de venderse bien, sino por qué ha perdido su atractivo a tal velocidad tras un inicio tan prometedor.

El precio como barrera y como mensaje

Uno de los elementos más señalados es su posicionamiento económico. El Xiaomi SU7 Ultra parte en China desde $73,000 dólares, una cifra que lo coloca en un escalón completamente distinto al resto de la gama. Tanto el SU7 estándar como el YU7 arrancan alrededor de $33,000 dólares, marcando una brecha difícil de justificar para muchos compradores.

Esa diferencia no impidió que el modelo triunfara en sus primeros meses, impulsado por la novedad, el rendimiento extremo y el halo aspiracional. Sin embargo, una vez satisfecha la demanda inicial de entusiastas y coleccionistas, el mercado parece haber dado un paso atrás.

Aun así, Lei Jun, CEO y fundador de Xiaomi, ha defendido públicamente el resultado global del proyecto, señalando que el SU7 Ultra ya ha superado las 10,000 unidades vendidas, cumpliendo el objetivo interno marcado por la compañía. La mayoría de esas entregas se concentraron en su primer semestre de vida, algo que refuerza la idea de que el problema no fue el producto, sino su sostenibilidad comercial.

Polémicas que erosionaron su imagen

El desplome tampoco puede desligarse de una serie de controversias que acompañaron al SU7 Ultra desde sus primeras entregas.

Una de las más sonadas estuvo relacionada con un capó decorativo opcional, acusado de “publicidad engañosa” al no ofrecer mejoras funcionales reales pese a costar alrededor de $6,000 dólares.

A esto se sumó una polémica más seria vinculada a la seguridad. Tras un accidente, varios usuarios denunciaron que las puertas del vehículo resultaban extremadamente difíciles de abrir debido al sistema eléctrico, un detalle que dañó notablemente la reputación del modelo en redes sociales y foros especializados.

Pese al tropiezo del SU7 Ultra, Xiaomi no ha rebajado sus aspiraciones. Lei Jun ha confirmado que el objetivo para 2026 es superar las 550,000 entregas totales, apoyándose en la apertura de una segunda planta de producción y en el buen rendimiento global de su gama eléctrica.

