Tesla sorprende con un Model Y AWD más barato de lo esperado

La ofensiva no estaba en las quinielas. Cuando muchos analistas daban por hecho un periodo de contención y ajustes, Tesla ha optado por ampliar la gama del Model Y con una nueva versión que apunta directamente al corazón del mercado.

Lee también: Chevrolet Trax 2026: así probamos el SUV más barato de Chevy

No se trata de un restyling ni de una edición especial, sino de una variante con tracción total pensada para atraer a un público más amplio sin disparar el presupuesto.

Puedes leer: Comprar un Ferrari con Bitcoin ya es posible en EE.UU.

Este lanzamiento llega en plena reconfiguración interna de la marca. La desaparición progresiva de los Model S y Model X en algunos mercados, junto con una desaceleración global de las ventas, ha obligado a Tesla a afinar su estrategia comercial. En lugar de subir precios o recortar equipamiento, la compañía ha optado por algo menos habitual: ofrecer más por casi lo mismo.

El nuevo Model Y AWD se posiciona como una alternativa lógica para quienes valoran la seguridad adicional de la tracción total o buscan un comportamiento más contundente, pero hasta ahora veían esa mejora como un salto económico difícil de justificar.

Precio agresivo y diferencia mínima en la gama

La clave de esta versión está, sin duda, en su coste. Tesla ha fijado el precio del Model Y con tracción total en $41,990 dólares, una cifra que lo deja peligrosamente cerca del modelo de acceso. La versión RWD del Model Y parte de $39,990 dólares, lo que supone una diferencia de apenas $2,000 dólares entre ambas configuraciones.

Este ajuste rompe con la lógica habitual del mercado, donde la tracción total suele implicar incrementos mucho más elevados. En la práctica, Tesla está rebajando la barrera de entrada a su sistema de doble motor, convirtiéndolo en una opción mucho más tentadora para el comprador medio.

Desde el punto de vista estratégico, el movimiento es claro: incentivar que el cliente suba un escalón dentro de la gama sin sentir que está comprometiendo su presupuesto inicial.

Llega otra opción, la del Tesla Model Y AWD. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Más prestaciones sin perder el enfoque familiar

Más allá del precio, el nuevo Model Y AWD ofrece mejoras palpables en el apartado dinámico. Gracias a su configuración de doble motor, acelera de 0 a 98 km/h en 4,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 201 km/h. Son cifras que lo colocan en territorio de deportivos, pese a tratarse de un SUV de enfoque familiar.

Este extra de rendimiento no solo se traduce en mejores números sobre el papel. En conducción real, la tracción total aporta mayor estabilidad en superficies deslizantes y una respuesta más inmediata al acelerar, algo especialmente valorado en climas adversos o carreteras de montaña.

Todo ello se mantiene dentro de un precio base que sigue siendo competitivo incluso antes de aplicar posibles incentivos o beneficios fiscales disponibles en Estados Unidos.

El Tesla Model Y AWD. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La gran pega: menos autonomía y disponibilidad limitada

Como suele ocurrir en este tipo de decisiones, no todo son ventajas. Para lograr este equilibrio entre precio y prestaciones, Tesla ha tenido que ajustar la autonomía.

Mientras el Model Y RWD homologa hasta 516 km según el ciclo EPA, esta nueva versión AWD se queda en 473 km. La diferencia es de 43 km, una cifra que puede resultar asumible para muchos usuarios, pero que no pasa desapercibida en la ficha técnica.

Para el uso diario, esta pérdida de rango será prácticamente irrelevante en la mayoría de los casos. Sin embargo, para quienes priorizan al máximo la autonomía o realizan viajes largos de forma habitual, puede ser un factor decisivo.

Seguir leyendo:

De sorpresa: termina el experimento de la Hyundai Santa Cruz

Cambio radical: Stellantis apuesta por autos más baratos

Bentley explora el lujo extremo con el Bentayga X Concept