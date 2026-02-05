La NHTSA investiga a más de 1,3 millones de Ford F-150

Las alertas volvieron a encenderse alrededor de la Ford F-150, el modelo más vendido del mercado estadounidense. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) decidió reabrir una investigación que apunta directamente a un posible defecto mecánico capaz de comprometer la seguridad de conductores y terceros.

El alcance del caso no es menor: más de 1,3 millones de camionetas están potencialmente involucradas.

La investigación fue iniciada oficialmente el 30 de enero de 2026 y cubre un total de 1,270,970 unidades correspondientes a los años modelo 2015, 2016 y 2017. Todas ellas comparten un elemento clave: la transmisión automática 6R80 de seis velocidades.

El organismo federal busca determinar si existen fallas sistemáticas que puedan derivar en cambios de marcha inesperados y situaciones de riesgo mientras el vehículo está en movimiento.

Cambios bruscos y pérdida de control en carretera

El foco principal de la investigación está puesto en reducciones de marcha repentinas que se producen sin intervención del conductor. Según los documentos oficiales presentados ante la NHTSA, Ford identificó un posible origen del problema en la transmisión, específicamente en la degradación de las conexiones eléctricas dentro del bastidor principal.

Este deterioro estaría provocado por ciclos térmicos repetidos y vibraciones acumuladas a lo largo del tiempo. Como consecuencia, puede producirse una pérdida de señal del Sensor de Rango de Transmisión (TRS), un componente crítico para el correcto funcionamiento de la caja automática.

Cuando el sistema deja de recibir información confiable del TRS, la transmisión puede comportarse de manera errática. Entre los escenarios reportados se incluyen cambios repentinos a una marcha inferior, subidas inesperadas de marcha o incluso el paso súbito a punto muerto.

Todo esto ocurre de forma automática, sin que el conductor tenga posibilidad de anticiparse o corregir la maniobra.

El rango de velocidad más peligroso

Los investigadores de la NHTSA identificaron una situación particularmente delicada cuando la Ford F-150 circula entre 35 y 64 mph. En ese rango de velocidad, la transmisión podría reducir bruscamente de sexta a segunda marcha.

Esta acción genera una desaceleración violenta que, en determinados casos, puede provocar el bloqueo temporal de las ruedas traseras.

Un evento de este tipo incrementa de forma significativa el riesgo de perder el control del vehículo, especialmente en autopistas, vías rápidas o superficies con baja adherencia. El peligro no se limita al conductor: otros vehículos y peatones también pueden verse afectados por una maniobra inesperada de este calibre.

Cientos de quejas formales y reparaciones costosas

La Oficina de Investigación de Defectos (ODI) de la NHTSA recopiló 329 quejas formales presentadas por propietarios de Ford F-150 dentro del período investigado. Más del 60 % de estos conductores fueron entrevistados directamente para confirmar los detalles de los incidentes reportados.

El 43 % de los propietarios afirmó haber experimentado al menos un evento de bloqueo de ruedas. Muchos describieron estos cambios descendentes como recurrentes y no como episodios aislados. Algunos incluso aseguraron que dejaron de utilizar la camioneta por temor a sufrir un accidente grave.

Además, 114 propietarios informaron haber reemplazado componentes clave de la transmisión, como el bastidor de plomo moldeado o el cuerpo de válvulas. En 80 de esos casos, las reparaciones fueron confirmadas mediante facturas. Varios testimonios describen pérdidas súbitas de control, derrapes y situaciones de alto riesgo tanto en autopistas como en entornos urbanos.

Riesgo adicional en reversa y pendientes

La investigación sumó un elemento aún más preocupante tras las pruebas preliminares realizadas por el Vehicle Research and Test Center (VRTC) de la NHTSA.

Los ensayos revelaron que, si el TRS pierde la señal de manera intermitente mientras el vehículo se encuentra en reversa sobre una pendiente, la transmisión podría cambiar a punto muerto de forma inesperada.

Este fallo puede provocar que la camioneta comience a desplazarse hacia adelante, incluso cuando el conductor espera que permanezca inmóvil o continúe retrocediendo. El escenario representa un riesgo serio para peatones, otros vehículos y propiedades cercanas.

Lo que sigue para Ford y los propietarios

Ante la gravedad de los hallazgos, la NHTSA elevó el caso a un Análisis de Ingeniería identificado como EA26001, una fase más avanzada que incluye pruebas a nivel de componentes, evaluaciones dinámicas del vehículo y una revisión técnica exhaustiva de información interna proporcionada por Ford.

Si bien la investigación continúa, todo apunta a que el desenlace más probable sea un llamado a retiro de todas las unidades afectadas. Mientras tanto, los propietarios de Ford F-150 modelos 2015, 2016 y 2017 deben permanecer atentos a cualquier comportamiento anómalo de la transmisión y reportar incidentes tanto en NHTSA.gov como en concesionarios oficiales de la marca.

