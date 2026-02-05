Lamborghini firmó su mejor año y tiene un plan preparado

Los números que dejó Lamborghini al cierre de 2025 confirman que la transformación tecnológica de la marca va mucho más allá de un simple ajuste normativo.

Automobili Lamborghini registró el mejor desempeño comercial de su historia al entregar 10,747 vehículos a nivel global, superando nuevamente el umbral de las 10,000 unidades y reforzando una tendencia que se mantiene firme incluso en un contexto económico desafiante para la industria del lujo.

Este resultado no solo marca un récord, sino que valida una estrategia que muchos observaban con cautela: la electrificación parcial de su gama. Lejos de afectar su atractivo, la introducción de sistemas híbridos se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento de la firma con sede en Sant’Agata Bolognese.

Un desempeño equilibrado a escala global

El reparto geográfico de las ventas muestra una demanda sólida y bien distribuida, un aspecto clave para una marca que basa su valor en la exclusividad. La región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) encabezó las entregas con 4,650 unidades, consolidándose como el principal mercado para Lamborghini.

América ocupó el segundo lugar con 3,347 vehículos entregados, mientras que Asia-Pacífico aportó 2,750 unidades. Esta diversificación regional permitió a la marca reducir su exposición a fluctuaciones específicas de mercado y mantener un ritmo de crecimiento constante a lo largo del año.

El equilibrio entre regiones también refleja una mayor aceptación de los modelos híbridos en mercados tradicionalmente conservadores, donde las regulaciones ambientales y las restricciones urbanas comienzan a influir de forma directa en las decisiones de compra.

Revuelto y Urus SE, los pilares del crecimiento

El crecimiento de Lamborghini en 2025 estuvo impulsado principalmente por dos modelos que representan el inicio formal de su nueva era tecnológica. El primero es el Lamborghini Revuelto, el primer superdeportivo HPEV (vehículo electrificado de alto rendimiento) de la marca.

Este modelo combina un motor V12 atmosférico con un sistema de asistencia eléctrica, alcanzando una potencia total superior a los 1,000 caballos.

La tracción integral y la entrega de torque optimizada desde bajas revoluciones marcan un salto técnico significativo, sin perder el carácter extremo que define a Lamborghini. El Revuelto no solo es un nuevo producto, sino una declaración de intenciones sobre el futuro de la marca.

A su lado, el Lamborghini Urus SE se consolidó como uno de los pilares comerciales del año. Esta versión híbrida enchufable del SUV incorpora un V8 biturbo electrificado, con una potencia cercana a los 850 caballos. Su capacidad para acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos, sumada a la posibilidad de circular en modo eléctrico en trayectos urbanos, amplió su atractivo en mercados con regulaciones cada vez más estrictas.

El futuro inmediato: Temerario y una gama 100% hibridada

A los modelos ya en producción se suma el Lamborghini Temerario, llamado a reemplazar al Huracán y a convertirse en el nuevo vehículo electrificado de alto rendimiento de la marca. Las entregas comenzarán en 2026, pero el modelo ya cuenta con una cartera de pedidos que cubre aproximadamente un año completo de producción.

Con la llegada del Temerario, Lamborghini alcanzará un hito inédito en el segmento: será el único fabricante de superdeportivos de lujo con un portafolio completamente hibridado. Esta transición posiciona a la marca en un lugar único dentro de la industria, combinando tradición mecánica con soluciones tecnológicas orientadas al futuro.

Producción limitada y modelos de culto

El año también tuvo espacio para piezas de carácter casi experimental. El Lamborghini Fenomeno fue uno de los protagonistas de 2025, aunque su impacto en el volumen total fue marginal. Solo se produjeron 29 unidades, todas vendidas antes de salir de fábrica.

Este modelo equipa el motor V12 más potente desarrollado por Lamborghini hasta la fecha, con una arquitectura híbrida que supera los 1,080 caballos. Más que un vehículo comercial, el Fenomeno funciona como un manifiesto técnico y de diseño, una demostración de hasta dónde está dispuesta a llegar la marca en esta nueva etapa.

