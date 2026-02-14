Enero 2026: así arrancó en ventas el mercado automotor

El primer mes de 2026 dejó un mensaje para la industria automotriz en Estados Unidos: estabilidad en volumen, pero transformación en preferencias. Con 1,107,423 unidades vendidas en total, el mercado prácticamente repitió el desempeño del mismo periodo del año anterior, aunque el contexto fue muy distinto.

Tormentas invernales severas en la región este del país, junto con ajustes en políticas fiscales que impactaron directamente a los vehículos eléctricos, condicionaron el comportamiento del consumidor.

A esto se sumó una creciente presión económica: el pago mensual promedio para un auto nuevo ronda los $760 dólares, una cifra que obliga a muchos compradores a analizar cuidadosamente su decisión.

En este escenario, la eficiencia y el costo total de propiedad se volvieron factores determinantes. Los híbridos tradicionales emergieron como grandes protagonistas, mientras que los eléctricos puros enfrentaron una desaceleración tras la eliminación de ciertos incentivos fiscales.

Híbridos en ascenso, eléctricos bajo presión

Uno de los cambios más relevantes en enero fue la entrada en vigor de la ley OBBBA, que eliminó créditos fiscales federales para vehículos eléctricos. Esta medida redujo la participación de los EV al rango del 5% al 7% del mercado total.

Sin subsidios, muchos compradores reconsideraron su decisión, especialmente en un entorno de tasas de interés elevadas y pagos mensuales altos. La infraestructura de carga limitada en algunas regiones también continúa siendo un obstáculo.

En contraste, los híbridos tradicionales capturaron cerca del 15% del mercado. Su atractivo radica en ofrecer ahorro de combustible sin depender de estaciones de carga ni incentivos gubernamentales. Modelos híbridos de Toyota, Honda y Hyundai lograron consolidarse como alternativas prácticas para el uso diario.

Este cambio refleja una actitud más pragmática del consumidor estadounidense: eficiencia sin complicaciones.

Las marcas que dominaron enero

El ranking por fabricante muestra un dominio claro de los grandes grupos tradicionales, aunque con movimientos interesantes entre marcas asiáticas.

General Motors (GM) lideró el mes con 191,082 unidades vendidas. Aunque registró una leve caída del 1.4%, mantuvo una sólida participación del 17.3% del mercado. La estrategia de ajustar inventarios 2025 y reforzar promociones locales ayudó a sostener su posición.

Toyota ocupó el segundo lugar con 176,906 unidades, creciendo un 8%. Su portafolio híbrido, con modelos como Highlander y Camry, fue clave para capturar el 16% del mercado total.

Ford alcanzó 128,302 ventas, lo que representa una caída del 5.5%. La reducción en la demanda de algunos eléctricos, como el Mustang Mach-E, afectó el resultado, aunque la marca continúa fuerte en pickups y SUVs de combustión.

Honda sumó 98,610 unidades, con un aumento del 1.9%. Su reputación de confiabilidad y eficiencia la mantiene como opción sólida para familias.

Stellantis registró 83,713 ventas, creciendo 1.2%. Marcas como Jeep y Ram continúan siendo competitivas en segmentos off-road y de trabajo.

Nissan vendió 71,232 unidades, subiendo 4.8%, impulsada por SUVs compactos atractivos para compradores jóvenes.

Kia destacó con 64,521 unidades y un crecimiento notable del 13.2%, marcando uno de los mejores desempeños del mes gracias a diseños modernos y buena relación valor-precio.

Hyundai logró 60,828 ventas, avanzando 2.9%, apoyada en su oferta híbrida y su garantía extendida.

Tesla comercializó 43,800 unidades, creciendo 9.5%. A pesar de la pérdida de incentivos, la marca mantiene una base fiel de clientes.

Subaru cerró el top 10 con 42,163 unidades, aunque con una caída del 9%. Su enfoque en tracción integral sigue siendo atractivo en estados con climas adversos.

Factores económicos y producción local

El mercado también está reaccionando a nuevas deducciones fiscales que favorecen la producción nacional. Las marcas con ensamblaje en Estados Unidos podrían beneficiarse frente a aquellas que dependen más de importaciones desde México o Canadá.

Este entorno añade presión estratégica para los fabricantes, que deben equilibrar electrificación, costos y manufactura local.

La llamada “resaca post-subsidios” en el segmento eléctrico sugiere que el crecimiento acelerado de años anteriores se está moderando. Sin incentivos, los consumidores parecen priorizar opciones más accesibles y con menor incertidumbre operativa.

