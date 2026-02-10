El CX-5 impulsa a Mazda con un récord histórico global

Cinco millones es un número redondo que representa el impacto que un modelo puede tener cuando conecta con distintos mercados al mismo tiempo. Mazda Motor Corporation confirmó que el CX-5 superó esa barrera a finales de 2025, convirtiéndose en uno de los vehículos más exitosos que ha desarrollado la firma japonesa en toda su trayectoria.

Este logro coloca al CX-5 en un club muy exclusivo dentro de la marca. Apenas otros dos modelos —el Mazda323 y el Mazda3— habían alcanzado previamente ese volumen de producción y ventas globales. Para Mazda, no se trata únicamente de una cifra comercial, sino de una validación de su estrategia de diseño, ingeniería y posicionamiento frente a competidores directos como Toyota y Nissan.

El modelo clave de la era Skyactiv y Kodo

Dentro de la generación más reciente de productos de Mazda, el CX-5 ocupa un lugar especial. Es el vehículo que más rápido alcanzó los cinco millones de unidades entre aquellos que incorporan de forma integral la tecnología Skyactiv y el lenguaje de diseño “Kodo – Soul of Motion”. Esta combinación técnica y estética fue decisiva para reforzar la identidad de la marca en mercados altamente exigentes.

Estados Unidos, Canadá y Europa han sido territorios fundamentales para ese crecimiento. En especial en Norteamérica, donde el segmento de los SUV compactos es uno de los más saturados, el CX-5 logró diferenciarse gracias a una propuesta que va más allá de la ficha técnica. Diseño sobrio, tacto de manejo refinado y una calidad percibida superior lo posicionaron como una alternativa atractiva frente a rivales tradicionales.

Mazda tomó una decisión clara: priorizar la experiencia emocional sin descuidar la funcionalidad. Esa fórmula permitió que el CX-5 se adaptara tanto al uso familiar cotidiano como a quienes buscan una conducción más gratificante en entornos urbanos y carreteras abiertas.

Expansión global y estrategia de producción

La historia industrial del CX-5 comenzó en 2011, cuando Mazda inició la fabricación de la primera generación en la Planta N.º 2 de Ujina, en Japón. La respuesta del mercado superó rápidamente las previsiones iniciales, obligando a la marca a ampliar su capacidad productiva.

Con el paso del tiempo, la fabricación se extendió a la Planta N.º 1 de Ujina, a la Planta de Hofu y a varias instalaciones en China. Además, el ensamblaje local en países como Malasia y Vietnam permitió atender mejor la demanda regional y optimizar costos logísticos.

Gracias a esta estrategia, el CX-5 se consolidó como el modelo más vendido de la gama actual de Mazda, posición que ha mantenido de forma sostenida.

Reconocimientos y seguridad como pilares

El éxito del CX-5 no se limita al volumen de ventas. Su presentación mundial tuvo lugar en el Salón del Automóvil de Frankfurt 2011, y desde entonces comenzó a acumular premios relevantes. En 2012 fue elegido Auto Japonés del Año y lideró las ventas de SUV en Japón durante 2012 y 2013.

La segunda generación, presentada en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en 2016, reforzó su presencia en Estados Unidos.

Entre 2014 y 2022, el CX-5 obtuvo durante nueve años consecutivos la calificación IIHS TOP SAFETY PICK+, el máximo reconocimiento del Insurance Institute for Highway Safety, un factor decisivo para muchos compradores estadounidenses.

La tercera generación y el futuro inmediato

En julio de 2025, Mazda dio a conocer en Europa la tercera generación del CX-5, completamente renovada tras ocho años de evolución. Más tarde, el modelo fue exhibido en el Japan Mobility Show 2025, despertando gran expectativa a nivel global.

Según Koichiro Yamaguchi, gerente de programa del CX-5, el nuevo modelo fue desarrollado con un fuerte enfoque en la usabilidad diaria, incorporando una cabina más espaciosa, mayor confort para todos los ocupantes y una interfaz hombre-máquina totalmente rediseñada, sin perder el carácter deportivo que define al CX-5 desde sus orígenes.

Tras su estreno europeo, el nuevo Mazda CX-5 llegará a Norteamérica y Japón en la primavera de 2026, donde volverá a enfrentarse a referentes como Toyota RAV4, Honda CR-V y Subaru Forester. Con este lanzamiento, Mazda reafirma su compromiso con el “placer de conducir” y con su visión “Radically Human”, apostando por vehículos que buscan enriquecer la vida cotidiana de sus usuarios.

