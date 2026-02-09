Mercedes-Benz Marco Polo 2027: un verdadero lujo familiar

La idea de viajar sin horarios fijos ni destinos cerrados ya no está reñida con el confort de alto nivel. Mercedes-Benz lo tiene claro y, con la renovación del Marco Polo para el año modelo 2027, vuelve a demostrar que el lujo puede adaptarse perfectamente a la vida nómada moderna.

Esta minivan no busca competir con las autocaravanas tradicionales; su objetivo es ofrecer una alternativa más refinada, práctica y tecnológicamente avanzada para quienes desean moverse con estilo.

El Marco Polo 2027 mantiene como base al Mercedes-Benz Clase V, una plataforma conocida por su equilibrio entre maniobrabilidad urbana y comodidad en carretera.

Gracias a sus dimensiones contenidas, sigue siendo una opción viable para el día a día, pero es en las escapadas donde realmente muestra todo su potencial. La filosofía detrás de esta actualización es clara: crear un espacio que se sienta como un hogar real, incluso cuando el paisaje cambia constantemente.

Un techo elevable que marca la diferencia

Uno de los elementos más destacados del Mercedes-Benz Marco Polo 2027 es su techo elevable completamente rediseñado. La nueva estructura de aluminio de doble panel no solo reduce el peso total del conjunto, sino que también mejora la rigidez y el aislamiento.

Al elevarse por completo, el habitáculo gana 10 centímetros adicionales de altura libre, una mejora que se percibe de inmediato al moverse en el interior o al utilizar la zona de descanso superior.

Este cambio transforma la experiencia de uso, especialmente en viajes largos o estancias prolongadas. Dormir, cambiarse de ropa o simplemente estar de pie dentro del vehículo resulta mucho más cómodo, reforzando esa sensación de espacio bien aprovechado que Mercedes-Benz busca potenciar.

El lujoso interior del Mercedes-Benz Marco Polo 2027. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Iluminación, sonido y control total desde el móvil

El ambiente interior también da un salto importante gracias a un nuevo sistema de iluminación ambiental LED. Este permite adaptar la atmósfera según el momento del día o el estado de ánimo del viaje.

Desde tonos blancos y funcionales para las primeras horas de la mañana, hasta luces cálidas pensadas para relajarse al final de la jornada, el interior se transforma con solo un toque.

Toda esta experiencia se gestiona a través del sistema Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), que ahora ofrece un manejo más intuitivo desde la pantalla central o mediante una aplicación para smartphone. Iluminación, techo elevable, sonido y otros sistemas clave pueden controlarse sin esfuerzo, incluso desde el exterior del vehículo.

El sistema de sonido premium, compuesto por ocho altavoces y un subwoofer, ha sido afinado específicamente para entornos al aire libre. Gracias a su conectividad Bluetooth independiente, permite reproducir música incluso con el sistema de infoentretenimiento apagado, una solución ideal para disfrutar de una velada al aire libre sin complicaciones técnicas.

Interior del Mercedes-Benz Marco Polo 2027. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Detalles pensados para vivir, no solo viajar

Cada rincón del Marco Polo 2027 ha sido optimizado. Las mesas plegables son ahora más robustas, los cajones ofrecen mejor acceso y los controles han sido rediseñados para un uso más intuitivo. La nevera portátil también mejora su eficiencia, algo fundamental para quienes pasan varios días lejos de la ciudad.

Para quienes buscan una propuesta aún más flexible, Mercedes-Benz ofrece el Marco Polo Horizon. Esta versión conserva muchas de las novedades del modelo principal, pero prescinde de elementos como la cocina y los armarios fijos. El resultado es un interior más abierto, ideal para viajes cortos, escapadas de fin de semana o actividades como surf y camping ligero.

Incluye soluciones prácticas como oscurecimiento magnético, toldo desmontable y un sistema exclusivo de oscurecimiento trasero. Además, incorpora ventanas abatibles desde el pilar A hasta el D, mejorando la ventilación y la seguridad, especialmente en climas cálidos.

Aunque Mercedes-Benz no ha confirmado cifras oficiales, se estima que el Mercedes-Benz Marco Polo 2027 tendrá un precio cercano a los $82,000 dólares. Por el momento, el modelo no estará disponible en el mercado estadounidense, aunque no se descarta su llegada en el futuro si la demanda acompaña.

