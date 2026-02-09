Ford prepara cinco autos nuevos por menos de $40,000

Comprar un auto nuevo en Estados Unidos se ha convertido en un ejercicio de resignación para muchos consumidores. Las opciones verdaderamente accesibles son cada vez más escasas y el precio promedio de un vehículo nuevo se ha disparado hasta rondar los $50,000 dólares.

Frente a ese escenario, Ford ha decidido ir contra la corriente y replantear la manera en la que se conciben, diseñan y venden los autos de entrada.

La marca del óvalo azul confirmó una estrategia ambiciosa que apunta directamente a uno de los mayores dolores del mercado actual: el precio.

La meta es clara y contundente: lanzar cinco vehículos completamente nuevos que se ubiquen por debajo del umbral de los $40,000 dólares, sin que eso implique renunciar al diseño atractivo, la tecnología moderna o las diferentes opciones de motorización que hoy exige el consumidor.

El anuncio tomó fuerza durante el Ford NADA Show en Las Vegas, donde la compañía dejó claro que no se trata de una acción puntual, sino de un plan estructural pensado para el resto de la década. Ford no quiere simplemente “abaratar” autos; quiere cambiar la percepción de que un vehículo accesible debe ser aburrido o limitado.

Una nueva generación pensada desde cero

Uno de los puntos clave de esta estrategia es que los cinco modelos no serán adaptaciones de productos existentes. Ford ha confirmado que se trata de vehículos desarrollados desde una hoja en blanco, lo que permite optimizar costos, plataformas y tecnologías sin las limitaciones de diseños heredados.

F-150 Lightning 2024. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La nueva gama incluirá distintos tipos de carrocería: autos, camionetas, SUV y furgonetas. Todos compartirán una filosofía multienergía, lo que significa que habrá versiones con motores de combustión, sistemas híbridos y configuraciones totalmente eléctricas, según el segmento y el mercado al que apunten.

Desde Ford se ha insistido en que esta diversidad mecánica no es casual. La marca busca adaptarse a la realidad de Estados Unidos, donde la electrificación avanza de forma desigual dependiendo de la región, la infraestructura de carga y el perfil del comprador. La flexibilidad, en este caso, es parte central del plan.

La pick-up eléctrica será la primera en llegar

El único modelo confirmado hasta ahora es una camioneta pick-up eléctrica de tamaño mediano, ubicada conceptualmente en la órbita de la Ford Ranger. Este vehículo será el encargado de estrenar la nueva plataforma y marcar el rumbo de los siguientes lanzamientos.

La llegada de esta pick-up está prevista para mediados de 2027 y, a partir de ella, Ford planea desarrollar otros productos derivados, como un SUV o un modelo compacto, todos compartiendo arquitectura y tecnología. Esta estrategia permitirá reducir costos de desarrollo y acelerar la expansión de la gama.

Los otros cuatro vehículos se irán incorporando de manera gradual hasta el año 2030. Ford ha sido enfática en aclarar que estos nuevos modelos no reemplazarán a los actuales, por lo que nombres emblemáticos como Mustang, F-150, Ranger, Maverick, Escape, Explorer y Bronco continuarán formando parte del portafolio.

El Ford Mustang Mach-E 2025 llega mejorado. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Precio, mercado y ambiciones globales

Aunque no se han revelado precios específicos para cada modelo, Ford ha reiterado que todos estarán por debajo de los $40,000 dólares, una cifra que hoy representa una frontera psicológica clave para muchos compradores.

El objetivo es atraer a quienes han quedado fuera del mercado de autos nuevos y, al mismo tiempo, competir de forma más directa con marcas emergentes, incluidas las firmas chinas que dominan el segmento eléctrico de bajo costo.

La estrategia no se limita a Estados Unidos. Ford también planea reforzar su presencia en Europa y Asia, mercados donde ya ha explorado alianzas industriales y tecnológicas. La idea es replicar esta fórmula de vehículos modernos, bien equipados y con precios contenidos en diferentes regiones del mundo.

