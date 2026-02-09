Audi afina sus eléctricos A6 y Q6 e-tron para 2027

Audi ha decidido que su ofensiva eléctrica no se sostenga únicamente en cifras de potencia o autonomía. Para 2027, la marca alemana centra sus esfuerzos en algo más complejo y, a la vez, más determinante: cómo se siente vivir con un vehículo eléctrico todos los días.

Bajo esa premisa llegan las actualizaciones del Audi A6 e-tron y el Audi Q6 e-tron, dos modelos que funcionan como estandarte tecnológico dentro de la gama cero emisiones de la firma.

Más que una renovación estética, Audi presenta una evolución profunda que abarca software, hardware y experiencia de usuario. Estos cambios comenzarán a llegar a los concesionarios a partir del segundo trimestre de 2026 y se apoyan en dos pilares clave del futuro eléctrico de la marca: la arquitectura Premium Platform Electric (PPE) y el sistema digital E3.

Aunque el diseño exterior apenas recibe ajustes, el foco está claramente puesto en el interior y en la interacción entre conductor y vehículo, un aspecto cada vez más valorado en el mercado estadounidense.

Un interior digital más claro y fácil de usar

El cambio más evidente en los Audi A6 e-tron y Q6 e-tron 2027 está en la nueva generación del sistema MMI. Audi renueva por completo la interfaz gráfica, alineándola con su identidad digital global, la misma que ya se utiliza en la app myAudi y en el ecosistema online de la marca.

El conjunto Audi Digital Stage, compuesto por tres pantallas, ahora ofrece una navegación más visual, con menos listas y una jerarquía de información más clara.

El conductor puede ver un modelo 3D del vehículo, incluso representado en su color exacto, mientras que el Audi virtual cockpit permite alternar entre vistas clásicas, navegación ampliada o información avanzada de los sistemas de asistencia.

La integración con Apple CarPlay y Android Auto también da un paso adelante. Ahora estas plataformas se integran de forma más profunda, replicando funciones clave tanto en la pantalla central como en el cuadro digital, una mejora largamente solicitada por los usuarios de la marca.

El regreso de los controles físicos y nuevas soluciones prácticas

Audi tomó nota del feedback de sus clientes y decidió dar marcha atrás en uno de los puntos más criticados: los controles táctiles en el volante. Para 2027, el volante multifunción recupera mandos físicos, incluida la clásica rueda de desplazamiento, lo que mejora la precisión y reduce distracciones al volante.

Interior del 2027 Audi Q6 e-tron. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Este nuevo diseño, inspirado en el Audi Concept C, devuelve una sensación mecánica más premium y una ergonomía que se percibe especialmente en la conducción diaria. Es un ajuste pequeño en apariencia, pero clave en la experiencia real de uso.

A esto se suma una novedad poco habitual en el segmento: una cámara de tablero integrada de fábrica. Ubicada en el espejo retrovisor, graba en resolución 4K con HDR, incluso en condiciones de baja iluminación, y almacena los datos en una tarjeta SD del propietario.

La dashcam puede activarse automáticamente en caso de accidente o de forma manual, guardando los 30 segundos anteriores y posteriores al evento.

Más eficiencia y una conducción eléctrica más natural

Audi también introduce mejoras técnicas enfocadas en la eficiencia real. El sistema de frenado regenerativo evoluciona hacia una experiencia más cercana a la conducción con un solo pedal.

En modo B, los A6 e-tron y Q6 e-tron pueden detenerse por completo en muchas situaciones sin recurrir a los frenos convencionales, recuperando más energía y suavizando la conducción urbana.

Para quienes buscan un enfoque más deportivo, el S6 Sportback e-tron 2027 estrena el modo Dynamic Plus. Este ajuste ofrece una respuesta más inmediata del acelerador, vectorización de par y un comportamiento dinámico pensado incluso para uso en circuito cerrado.

Además, el asistente Audi Drive Select ahora aprende del estilo del conductor y adapta automáticamente los modos de conducción según el contexto, elevando el nivel de personalización.

2027 Audi Q6 e-tron. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Confort, descanso y precios confirmados

Entre las funciones más orientadas al bienestar aparece el nuevo modo Power Nap.

Este convierte el interior en un espacio de descanso durante paradas cortas, coordinando iluminación ambiental, climatización, sonido y funciones de masaje. También se suman los llamados “mundos de experiencia”, escenarios inmersivos que transforman el vehículo en un espacio de relajación o activación.

Los Audi A6 e-tron y Q6 e-tron 2027 llegarán a los concesionarios en el segundo trimestre de 2026 con varios precios para Estados Unidos.

Audi A6 Sportback e-tron (375 hp): $66,700 dólares.

Audi A6 Sportback e-tron quattro (456 hp): $68,700 dólares.

Audi S6 Sportback e-tron (543 hp): $79,600 dólares.

Audi Q6 e-tron SUV quattro (456 hp): $64,500 dólares.

Audi SQ6 e-tron SUV (509 hp): $73,200 dólares.

Audi Q6 e-tron Sportback quattro (456 hp): $68,300 dólares.

Audi SQ6 e-tron Sportback (509 hp): $75,600 dólares.

