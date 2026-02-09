Oficial: Kia despide al Niro PHEV en Estados Unidos

El mercado automotor estadounidense está enviando señales claras y los fabricantes ya no pueden ignorarlas.

Las decisiones estratégicas ahora se toman con base en datos duros de ventas, costos y comportamiento del consumidor, incluso si eso implica despedirse de tecnologías que hace pocos años parecían imprescindibles. Kia es una de las marcas que ha decidido ajustar el rumbo, y el Kia Niro es el mejor ejemplo de ese cambio.

A partir del año modelo 2026, el Kia Niro dejará de ofrecerse en su variante híbrida enchufable en Estados Unidos. El Niro PHEV desaparece del catálogo para dar paso a una gama más enfocada, compuesta únicamente por el Niro Hybrid y el Niro totalmente eléctrico.

No se trata de un abandono de la electrificación, sino de una simplificación pensada para alinearse con la demanda real del mercado.

Este movimiento llega acompañado de una actualización estética y de equipamiento para el Niro, pero el mensaje va más allá del diseño: Kia está apostando por las tecnologías que hoy generan mayor interés y mejores resultados comerciales.

Menos opciones, una estrategia más clara

Cuando el Niro debutó en 2017, fue celebrado como un modelo adelantado a su tiempo. Ofrecía tres sistemas de propulsión en una misma carrocería: híbrido tradicional, híbrido enchufable y eléctrico.

El Kia Niro, un EV codiciado. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

La idea era cubrir todos los perfiles posibles, desde quienes buscaban eficiencia sin enchufes hasta quienes querían dar el salto completo a la movilidad eléctrica.

Ese enfoque tenía sentido en un contexto donde los híbridos enchufables eran vistos como el puente natural hacia el auto eléctrico. Sin embargo, casi una década después, el escenario es muy distinto. En Estados Unidos, el crecimiento de los vehículos eléctricos ha sido más lento de lo esperado y muchos compradores han optado por soluciones más simples.

Los datos del mercado muestran que los híbridos tradicionales están ganando terreno frente a los híbridos enchufables. La razón es directa: muchos usuarios no quieren depender de enchufes ni modificar sus hábitos diarios, pero sí desean mejorar el consumo de combustible y reducir emisiones. En ese equilibrio, el híbrido convencional resulta más atractivo.

El factor precio también pesa

Otro punto clave en la desaparición del Niro PHEV es el costo. La diferencia de precio entre las distintas versiones del modelo es significativa.

El Kia Niro Hybrid tiene un precio aproximado de $28,000 dólares, mientras que el Niro PHEV se ubicaba alrededor de los $35,000 dólares. Esa brecha de $7,000 dólares no siempre se justifica para el consumidor promedio.

El eléctrico, Kia Niro. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

En muchos casos, el comprador prefiere ahorrar y quedarse con el híbrido tradicional o, directamente, estirar el presupuesto y optar por el Niro eléctrico, cuyo precio supera los $39,000 dólares. El híbrido enchufable queda atrapado en el medio, sin un argumento suficientemente fuerte para convencer en volumen.

Además, Kia ya ofrece tecnología PHEV en otros modelos más grandes y rentables, como el Sportage y el Sorento, lo que reduce la necesidad de mantener esta opción en el Niro.

Un anticipo de lo que viene para el Niro

La eliminación del Niro PHEV también prepara el terreno para cambios más profundos. Todo apunta a que el Kia Niro 2027 llegará con una propuesta aún más depurada, enfocada exclusivamente en versiones híbridas y eléctricas, sin soluciones intermedias.

Para la marca, reducir la complejidad de la gama permite optimizar producción, mejorar márgenes y concentrar recursos en los modelos con mayor proyección. Al mismo tiempo, libera espacio para impulsar otros vehículos electrificados dentro del portafolio global de Kia.

El caso del Niro no es aislado. Cada vez más fabricantes están replanteando el papel de los híbridos enchufables dentro de sus estrategias. Algunas marcas, como Ford o Ram, ya exploran alternativas como sistemas de autonomía extendida, donde un generador a gasolina alimenta la batería sin necesidad de enchufes.

