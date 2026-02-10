El Ferrari Luce ve la luz: el primer eléctrico de Maranello

Ferrari ya cruzó una línea que durante décadas pareció intocable. La firma de Maranello reveló el Luce, el modelo que inaugura su era completamente eléctrica y que representa el mayor giro conceptual en la historia de la compañía. No se trata solo de reemplazar un motor de combustión por baterías, sino de redefinir qué significa manejar un Ferrari en el siglo XXI.

Con este modelo la marca no buscó suavizar el impacto de su primer eléctrico ni esconderlo detrás de un discurso conservador.

Al contrario, decidió presentar un vehículo que combina potencia extrema, diseño de autor y una visión tecnológica propia, sin replicar las fórmulas vistas en otros fabricantes de alto rendimiento.

Un interior pensado como experiencia, no como pantalla

Uno de los aspectos más disruptivos del Ferrari Luce está puertas adentro. Para su desarrollo, la casa italiana colaboró con LoveFrom, el colectivo creativo liderado por Sir Jony Ive. El resultado es un habitáculo que se aleja deliberadamente de la tendencia de saturar el interior con pantallas táctiles.

El diseño prioriza la interacción física y la claridad visual. Materiales como aluminio reciclado, cristal de alta resistencia y superficies minimalistas construyen un entorno que transmite precisión artesanal. Ferrari apostó por controles con respuesta mecánica real, buscando que cada acción del conductor tenga una sensación tangible y directa.

El volante, completamente redondo y de tres radios, toma inspiración de los Ferrari clásicos de las décadas de 1950 y 1960, pero reinterpretado con materiales modernos y procesos de fabricación contemporáneos. Todo en el puesto de mando está pensado para sentirse atemporal, no sujeto a modas tecnológicas pasajeras.

Tecnología visible solo cuando hace falta

La instrumentación del Luce utiliza pantallas OLED superpuestas que se mueven junto con la columna de dirección, mejorando la legibilidad sin distraer.

En el centro del tablero, un panel montado sobre una articulación esférica permite orientar la interfaz hacia el conductor o el pasajero, reforzando la idea de uso compartido del espacio.

Ferrari desarrolló además una tipografía exclusiva para el sistema gráfico del vehículo, diseñada para ser tan fácil de leer como un reloj mecánico de alta gama. La tecnología está presente, pero nunca invade ni roba protagonismo a la conducción.

Uno de los detalles más llamativos es el ritual de encendido. El Luce utiliza una llave de cristal con tinta electrónica que cambia de color al activarse.

Al insertarla en la consola, el tablero se anima de forma coreografiada, creando una experiencia ceremonial antes de iniciar la marcha. Incluso el selector de cambios, fabricado en vidrio perforado con láser, refuerza la obsesión de Ferrari por los detalles.

Prestaciones eléctricas con ADN Ferrari

Debajo de esta propuesta estética y sensorial, el Ferrari Luce esconde una base técnica diseñada para impresionar. El sistema eléctrico se apoya en una batería de 122 kWh integrada en el chasis, con una autonomía estimada superior a los 530 kilómetros por carga, manteniendo el espíritu Gran Turismo de la marca.

La propulsión corre a cargo de cuatro motores eléctricos, dos por eje, que permiten una tracción total inteligente derivada de desarrollos en la Fórmula 1. La potencia combinada supera los 1,000 hp, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos y una velocidad máxima que rebasa los 310 km/h.

Estas cifras buscan dejar claro que el salto a la electrificación no implica una pérdida de carácter. Ferrari quiere que el Luce sea tan respetado por su desempeño como lo fueron sus modelos V8 y V12.

