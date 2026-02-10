Toyota confirma lo que muchos esperaban con el Highlander

Las incógnitas que rodeaban al futuro SUV eléctrico de siete plazas de Toyota ya tienen respuesta. La compañía japonesa ha confirmado de manera oficial que el Highlander será el encargado de estrenar esta configuración dentro de su gama cero emisiones, marcando así un paso decisivo en su transición hacia los vehículos eléctricos puros.

El modelo, previsto para llegar al mercado como Toyota Highlander 2027, se convertirá en el primer SUV 100% eléctrico de la marca con tres filas de asientos. No se trata de una variante híbrida ni de una reinterpretación parcial: Toyota deja claro que estamos ante un BEV desarrollado para competir en el segmento de los SUV familiares eléctricos de gran tamaño.

La confirmación llegó a través de un vídeo promocional publicado por la propia marca, en el que puede verse claramente el nombre Highlander acompañado de la insignia BEV. Ese detalle visual fue suficiente para poner fin a meses de especulación y rumores sobre el nombre y la identidad del modelo.

Un anuncio esperado tras años de señales

Toyota había adelantado su intención de lanzar un SUV eléctrico de siete plazas hace casi tres años, pero hasta ahora se había limitado a mostrar conceptos e insinuaciones sin concretar.

La decisión de utilizar el nombre Highlander no es casual: se trata de uno de los modelos más reconocidos y exitosos de la firma en mercados clave como Estados Unidos.

Las primeras pistas más claras aparecieron recientemente, cuando Toyota difundió una imagen del interior del nuevo modelo. Aunque el material oficial era deliberadamente ambiguo, algunos elementos del diseño permitían identificar una disposición de tres filas de asientos, algo inédito hasta ahora en los eléctricos de producción de la marca japonesa.

Este movimiento supone también un cambio de ritmo para Toyota, históricamente más prudente en su adopción de vehículos eléctricos puros frente a otros fabricantes. Con el Highlander BEV, la compañía entra de lleno en un segmento donde la competencia comienza a intensificarse.

Tracción total y enfoque familiar

El vídeo de presentación no solo confirmó el nombre del modelo, sino también algunos aspectos clave de su planteamiento técnico. Toyota ha adelantado que el Highlander 100% eléctrico contará con tracción total (AWD), una característica especialmente valorada en los SUV familiares de gran tamaño.

Según la propia marca, el modelo combinará “líneas modernas y estilizadas, un sistema de propulsión eléctrico y un interior amplio pensado para la comodidad de todos los ocupantes”. Esta afirmación resume bien el enfoque del vehículo, que busca mantener el carácter práctico y confortable que ha definido al Highlander a lo largo de su historia.

Aunque por ahora no se han comunicado cifras oficiales sobre potencia, autonomía o capacidad de batería, se espera que el nuevo Highlander eléctrico ofrezca un equilibrio sólido entre prestaciones y eficiencia, sin renunciar al espacio interior que demanda este tipo de vehículo.

Dimensiones y posicionamiento dentro de la gama

El Toyota Highlander actual se sitúa entre los SUV más grandes del catálogo de la marca, con unas proporciones claramente orientadas al uso familiar. El Grand Highlander, por su parte, supera incluso esa referencia, lo que da una idea del tamaño que podría alcanzar la versión eléctrica.

Este posicionamiento coloca al Highlander BEV por encima de los actuales eléctricos de Toyota, como el bZ4X o el C-HR eléctrico, y lo convierte en una propuesta diferenciada dentro de la gama cero emisiones. Cabe recordar que el Highlander dejó de comercializarse en algunos mercados europeos a finales de 2025 en su versión híbrida, por lo que habrá que esperar a la presentación oficial para confirmar si el nuevo eléctrico tendrá presencia en Europa.

Un refuerzo clave para la ofensiva eléctrica de Toyota

El Highlander cero emisiones se integrará en una gama eléctrica en plena expansión. Toyota ha experimentado un crecimiento notable en las ventas de modelos eléctricos en los últimos meses, y todo indica que la marca seguirá ampliando su oferta en esta dirección.

La compañía ha adelantado que los detalles completos del Toyota Highlander 100% eléctrico se revelarán en un evento próximo, donde se conocerán datos clave como la autonomía estimada, las configuraciones disponibles y el enfoque tecnológico del modelo.

