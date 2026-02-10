Audi A6 2026, a prueba: análisis completo y prueba de manejo

En 1968 Audi lanzó el Audi 100, un sedán ejecutivo que, tras cuatro generaciones, pasó a llamarse Audi A6 en 1995. Hoy conocemos la novena generación del Audi A6 2026, un sedán de lujo que llega con un diseño renovado, más tecnología, mejoras dinámicas y una única motorización para todas sus versiones.

Bajo el capó encontramos un motor 3.0 litros V6 turbo que ahora entrega 362 caballos de fuerza y 406 libras-pie de torque, es decir, 27 hp y 37 libras-pie de torque más que el modelo anterior. Está asociado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades y, como es tradición en Audi, tracción integral quattro en todas las versiones.

En diseño, mantiene la elegancia clásica de un sedán ejecutivo, pero con detalles deportivos en los modelos con paquete S line y Sport Plus. Destaca la parrilla Singleframe en negro mate, faros LED con 48 segmentos configurables y animaciones de bienvenida personalizables, además de rines que pueden ser de 19, 20 o 21 pulgadas según la versión.

Probamos el Audi A6 2026. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

El nuevo A6 crece ligeramente en tamaño, especialmente en la distancia entre ejes, lo que se traduce en más espacio para las piernas en la segunda fila. En la parte trasera, una línea de luz LED continua refuerza la sensación de amplitud y modernidad.

El interior es uno de los grandes protagonistas. Integra un sistema de tres pantallas: panel digital de 11.9”, pantalla central curva de 14.5” orientada hacia el conductor y una pantalla adicional de 10.9” para el pasajero con filtro de privacidad. A esto se suma un sistema de sonido Bang & Olufsen de hasta 20 altavoces, iluminación ambiental configurable en 84 colores, asientos con calefacción, ventilación y masaje, y un techo panorámico digital con opacidad variable.

Interior del Audi A6 2026. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

En cuanto a manejo, el A6 acelera de 0 a 60 mph en solo 4.5 segundos (antes 5.1 s). Incorpora dirección progresiva con ruedas traseras direccionales, que giran en sentido contrario a baja velocidad para facilitar maniobras y en el mismo sentido a alta velocidad para mejorar la estabilidad en curvas.

El Audi A6 2026 arranca en $64,100 dólares para la versión Premium, sube a $68,000 dólares en el Premium Plus y alcanza los $72,000 dólares en el Prestige; sin embargo, las unidades probadas con paquetes adicionales y equipamiento opcional pueden superar fácilmente los $79,000 dólares e incluso los $83,000 dólares.

