Atención: así están robando los autos en solo 120 segundos

El avance tecnológico ha transformado el automóvil en una computadora sobre ruedas. Sistemas de acceso sin llave, arranque por botón y múltiples asistentes electrónicos prometen comodidad y sofisticación.

Pero, hay que decirlo, esa misma red digital que conecta cada componente del vehículo también puede convertirse en un punto débil si cae en manos equivocadas.

En distintos países se ha documentado un método de robo que no requiere forzar cerraduras ni romper ventanas. Basta con intervenir el sistema electrónico a través de los faros delanteros para tomar el control del vehículo. La técnica, conocida como “hackeo del CAN”, puede ejecutarse en menos de 120 segundos.

¿Qué es el hackeo del CAN?

El corazón de este método es el CAN Bus (Controller Area Network), la red interna que permite que los diferentes módulos del automóvil se comuniquen entre sí. Frenos, motor, dirección asistida, airbags y sistemas de seguridad intercambian información constantemente a través de este canal.

Los delincuentes aprovechan el acceso físico al cableado cercano a los faros para conectarse a esa red. Una vez allí, inyectan señales falsas que engañan al sistema, haciéndole creer que una llave legítima está presente.

El resultado es que el vehículo se desbloquea y el motor arranca sin que el propietario lo note hasta que ya es demasiado tarde.

Este procedimiento no deja las marcas visibles de un robo tradicional. No hay cristales rotos ni cerraduras forzadas, lo que complica la detección inmediata y, en algunos casos, incluso las reclamaciones al seguro.

Dispositivos camuflados y operación exprés

Los atacantes utilizan aparatos electrónicos que pueden pasar desapercibidos. Algunos se presentan como simples altavoces Bluetooth portátiles, aunque en realidad contienen los componentes necesarios para conectarse al CAN Bus.

El proceso suele desarrollarse así: se accede al cableado del faro, se conecta el dispositivo y se envían mensajes manipulados al sistema central. En cuestión de segundos, el coche responde como si reconociera una llave válida. Todo puede completarse en menos de dos minutos.

Los modelos equipados con sistemas de entrada y arranque sin llave (keyless) son especialmente vulnerables, ya que dependen por completo de señales electrónicas para autorizar el acceso y la puesta en marcha. Cuanto más digitalizado está el vehículo, mayor es la superficie potencial de ataque.

Cómo reducir el riesgo de robo

Aunque ningún sistema es infalible, existen medidas que pueden dificultar este tipo de robo.

Actualizaciones de software: mantener el vehículo al día es clave. Los fabricantes suelen lanzar parches para corregir vulnerabilidades detectadas.

Dispositivos antirrobo adicionales: bloqueos de volante, sistemas de rastreo GPS o inmovilizadores independientes añaden una capa física o electrónica extra que puede disuadir a los ladrones.

Estacionamiento estratégico: aparcar en zonas iluminadas y transitadas reduce el tiempo disponible para que un atacante manipule el vehículo sin ser visto.

Inspección periódica: revisar la zona de los faros y el cableado ante cualquier señal extraña puede ayudar a detectar intentos de manipulación.

La sofisticación de este método obliga a los fabricantes a reforzar la ciberseguridad en sus diseños. El cifrado de las comunicaciones internas, la autenticación estricta de dispositivos conectados y la segmentación de redes electrónicas son algunas de las soluciones que se estudian para blindar los vehículos.

El automóvil moderno ya no solo necesita airbags y frenos ABS; también requiere defensas digitales robustas.

